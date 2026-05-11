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▲台灣96自行車協會理事長楊倩玉與沖繩縣自由車競技連盟代表團簽署合作，象徵台日自由車界將在賽事報名、人才培育及運動旅遊展開全方位合作。（圖／96聯賽提供）

2026年96聯賽台北站暨國手選拔積分賽10日於天母完美落幕。本次賽事吸引亞洲指標性自由車賽事「環沖繩（Tour de Okinawa）」及「沖繩縣自由車競技連盟」代表團來台觀賽。雙方正式宣布啟動台日跨國合作新模式，將從賽事報名推廣、青少年人才交流及運動觀光旅遊等多元面向展開深化合作，為台灣自由車界注入國際級能量。環沖繩委員長當山智士（Satoshi Toyama）在觀摩賽事後感性表示，沖繩與台灣地理位置相近，在文化與運動交流上已有深厚連結，「彼此就像兄弟一樣。」他對於96聯賽展現出的賽事規模、城市繞圈賽氛圍表示讚賞，並宣布今年將率先從「96好動客」報名平台啟動推廣合作，提供台灣車友更彈性且優質的資源參與環沖繩賽事。當山智士強調，未來雙方不只要推廣競技賽事，更要結合自由車運動旅遊，將亞洲各地的文化、觀光特色串聯，共同推動運動觀光發展。沖繩縣自由車競技連盟會長津留崎由文則對台灣青少年自由車的發展潛力感到震撼。他指出，沖繩當地高中註冊選手約46人，但96聯賽在U15、U17組別展現出的參賽人數與競技水準，讓他看見台灣基層發展的龐大能量，「年輕一代的崛起是產業發展的核心，這是一場充滿希望的賽事。」津留崎會長表示，已對部分優秀選手留下深刻印象，未來將評估邀請台灣新秀參與今年7月環沖繩選拔代表賽事的可能性。台灣96自行車協會理事長楊倩玉指出，「96好動客」長期深耕台灣賽事報名服務，具備強大的影響力與車友基礎。她強調，與環沖繩的合作只是第一步，未來將引進更多優質海外資源，讓台灣車友能以最便利的方式接軌國際。楊倩玉表示，96聯賽的目標是成為台灣選手走向國際的階梯。透過提升賽事強度與擴大國際參與，不僅能讓年輕新秀被海外職業車隊看見，更能逐步將96聯賽轉型為整合競技、育才、交流與旅遊的全方位自由車平台，為台灣單車運動創造更多國際發展契機。