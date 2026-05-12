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聖安東尼奧馬刺隊迎來季後賽次輪重大利多！根據ESPN資深記者Shams Charania報導，NBA官方已完成對馬刺中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）在第四戰肘擊事件的複查。聯盟決定不對其進行追加禁賽處分，這意味著這位新科防守大球員（DPOY）確定能在明日（13）主場舉行的關鍵第五戰（天王山之戰）準時披掛上陣。文班亞馬在週日對陣明尼蘇達灰狼的G4第二節中，因在爭搶籃板後揮肘擊中灰狼前鋒瑞德（Naz Reid）的頸部區域，當場被裁判升級為二級惡意犯規並驅逐出場。該場比賽馬刺最終以109：114惜敗，系列賽被追至2：2平手。經過週一的正式審查，聯盟判定該動作雖屬過度接觸且驅逐判決正確，但不足以構成禁賽標準。查拉尼亞指出，聯盟對文班亞馬處以「無禁賽、無額外罰款」的決定（僅維持二級惡意犯規自帶的標準2,000美元罰金），這讓馬刺球團與球迷懸著的一顆心終於落地。馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）在獲悉結果後表示：「這是正確的決定。就像我賽後說的，Giannis（誤稱，應指Victor）並非有意傷人，他只是在對手強加的身體對抗中試圖保護自己。禁賽他將是荒謬的。」而被擊中的當事人瑞德也展現了大將之風，他在今日受訪時僅表示身體並無大礙，並強調：「痛楚只是弱點正在離開身體，我們已經準備好在第五戰繼續對決。」文班亞馬在G4遭驅逐前僅出賽12分鐘，繳出4分、4籃板；對比他在G3客場獲勝時轟下的39分、15籃板、5阻攻史詩級數據，足見他在場上對戰局的影響力。目前西區準決賽戰況激烈，馬刺與灰狼各取兩勝。馬刺若能在週二的主場守住勝利，將率先取得3-2聽牌優勢。隨著文班亞馬的「解禁」回歸，馬刺將能以完整陣容與實力堅強的灰狼展開天王山之戰的巔峰對決。