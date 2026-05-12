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▲華盛頓巫師隊成功抽中狀元籤，這也是球隊自2010年挑選沃爾（John Wall）以來，時隔16年再次獲得狀元席位。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前各界一致認為，來自BYU的側翼好手迪班薩（AJ Dybantsa）是本屆天賦天花板最高的新秀。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA選秀抽籤儀式昨日正式落幕，華盛頓巫師隊成功打破近年「戰績最差抽不到狀元」的魔咒，順利帶走狀元籤。然而，這枚極具價值的選秀權可能不會在華盛頓待太久。根據資深記者費雪（Jake Fischer）與西格爾（Brett Siegel）的最新報導，巫師隊管理層正認真考慮「向下交易（Trade Down）」狀元籤，消息一出隨即引發全聯盟震盪。巫師隊本季透過季中交易，成功招攬安東尼·戴維斯（Anthony Davis）與崔楊（Trae Young）兩大明星球員，有意開始加入競爭。面對這枚狀元籤，總裁溫格（Michael Winger）與管理層展現了不同於以往的思維。巫師內部認為，目前球隊已擁有爭冠雛形，比起選進一名需要磨練的新秀，他們更願意評估交易方案，藉此換取更多「現成的即戰力」或多枚選秀籌碼，直接填補爭冠版圖的最後一塊碎片。費雪文中寫道，「溫格直接告訴我，巫師至少會考慮向下交易選秀權。他強調，球隊剛剛交易了崔楊和戴維斯這兩位前全明星球員，再加上之前已經積累了一大批樂透籤，這並非華盛頓的『救命稻草』。他還補充說，根據巫師總經理威爾道金斯（Will Dawkins）的選秀評估，如果道金斯認為有2到3名巫師隊渴望得到的球員，華盛頓不會排除向下交易的可能性。」雖然交易狀元籤在歷史上極為罕見，但並非沒有先例。2017年塞爾提克就曾將狀元籤交易給費城76人；2014年騎士隊也將選中後的狀元威金斯（Andrew Wiggins）交易換回洛夫（Kevin Love），並在兩年後奪冠。這類「換取即戰力以利爭冠」的邏輯，正符合當前巫師隊的需求。消息人士透露，一旦巫師正式將狀元籤擺上貨架，手中握有榜眼籤的猶他爵士，以及拿到第6順位的布魯克林籃網，預計都會展開瘋狂追逐。爵士隊渴望集結更多頂級天賦，而籃網則急需一名像預測狀元迪班薩（AJ Dybantsa）這樣的未來基石來重振聲勢。費雪在報導中提到，他親自見證了這場「歷史性的抽籤」。這不僅是因為巫師成為現行制度下（2019年調整後）首支以最差戰績奪冠的球隊，更因為這可能是「擺爛機制」的終結。NBA預計在三周後的董事會投票通過「3-2-1」新制。在新制下，最差三隊的狀元機率將從14%大幅縮水至5.4%，而第4到第10名的機率則會提升至8.1%。巫師隊在制度變革前夕成功奪冠，若能以此換回頂級爭冠拼圖，無疑是這套舊制下的最大受益者。目前各界一致認為，來自BYU的側翼好手迪班薩是本屆天賦天花板最高的新秀。無論是巫師隊最終選擇留人，讓他在戴維斯與特雷·楊身邊成長，還是透過交易將他送往急需重建核心的球隊，這枚狀元籤的動向都將在未來六週主導整個NBA的輿論走向。