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洛杉磯道奇隊迎來本季最重要的戰力回歸！缺席32場比賽後，超級巨星貝茲（Mookie Betts）已正式從傷兵名單移出並回到先發陣容。為了騰出26人主動名單空間，道奇球團宣布將表現優異的內野新星弗里蘭（Alex Freeland）下放至3A（Oklahoma City），此舉也確立金慧成在球隊的地位。貝茲自4月4日因腹斜肌拉傷缺陣至今，這是他自2015年以來首度踏入小聯盟進行復健賽。在3A的兩場比賽中，貝茲不僅展現穩健的打擊手感，皆有安打演出，更在游擊位置防守了11個局數，證明身體狀況已無大礙。在今日對陣的比賽中，總教練羅伯斯（Dave Roberts）安排貝茲擔任先發第二棒並鎮守游擊。貝茲的回歸不僅提升了打線的威懾力，也為近期因傷病調度頻繁的內野注入強心針。隨著貝茲回歸，內野名單面臨「擠爆」困境。開季表現亮眼的弗里蘭成為異動的對象。弗里蘭在貝茲缺陣期間先發了31場二壘，防守數據極其亮眼（OAA並列聯盟第5、DRS並列第8），但打擊端.235/.309/.337的數據與高達28.6%的吞三振率，成為他被下放的主因。與之相對的是來自韓職的球星金慧成（Hyeseong Kim）。金慧成在升上大聯盟後表現穩定，繳出.289的打擊率與114的wRC+，其優異的防守與打擊穩定度贏得了教練團的信任。羅伯斯解釋：「這歸結於金慧成的表現更出色。弗里蘭在防守端與職業態度上都達到了我們的要求，但考慮到金慧成目前的狀態，給予他更多上場空間是公平的決定。」隨著貝茲回歸游擊、金慧成移防二壘，道奇內野戰力維持高水平。目前陣中還留有工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）作為右打替補，他將在赫南德茲（Kiké Hernández）傷癒歸隊前的這兩週內，負責支援內野各個位置。