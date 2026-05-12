2026年金恩盃（Billie Jean King Cup）亞洲大洋洲區第二級賽事即將於6月中在馬來西亞吉隆坡點戰，正在義大利參加羅馬大師賽的台灣名將謝淑薇，於今（12）日凌晨再度透過社群平台發聲，透露網協在5月7日寄發了徵詢參賽信件，但回覆期限竟已逾期，讓她困惑直呼：「規則又改了嗎？」

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謝淑薇確認在7日收到徵詢函

事件起因於謝淑薇在5月5日曾發文表示，今年未收到任何網協關於金恩盃的徵詢信。隨後網協回應，係依選訓辦法優先徵詢「全國單打排名前8名」選手，而謝淑薇因目前無單打排名故未在首波名單。

然而，謝淑薇今日凌晨更新動態，表示自己在羅馬當地時間傍晚訓練完後，才看到網協於7日寄出的徵詢信，要求她在台灣時間11日中午12點前回覆參賽意願。謝淑薇無奈表示，看到信件時已超過期限，「真的要嚇死」。

規則霧煞煞？謝淑薇質疑網協玩「文字遊戲」

除了時程緊迫，謝淑薇更對選拔規則提出質疑。她指出，根據網協5日的說明，選拔程序是優先徵詢單打排名前8的選手，且當時公布的名單中，除了單打好手外，教練已徵召了兩位世界雙打排名百名外的選手。

謝淑薇在文中提出困惑， 她直言：「我原本是誤會自己錯過了徵召？還是遊戲規則又改了？我好混亂啊，誰來救救我，比賽期間的文字遊戲我腦子轉不過來。」

網協先前說法　教練擁2名徵召權

針對謝淑薇的疑慮，網協先前曾說明，今年謝淑薇因無單打排名，故未列入首波「當然選手」的徵詢範圍。依據選訓辦法，由排名最高且有參賽意願的前三名為當然選手，剩餘兩名則由年度帶隊教練決定徵召人選，最終名單須經選訓會議通過。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...