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盤算核心拆夥？布朗恐成交易主菜

好想贏！柯瑞、字母哥內外雙神連線引遐想

野心勃勃！與愛德華茲組成夢幻雙少？

不計代價 球團資產可以吸引字母哥嗎？

手握大批年輕資產 狀元班切羅成重建誘餌

NBA美國職籃（National Basketball Association）自由市場傳出重磅消息！在密爾瓦基公鹿經歷了令人失望的賽季後，球團對於交易陣中兩屆MVP「字母哥」、現年31歲的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已持開放態度，公鹿準備好邁向「後揚尼斯時代」。據美媒《SI》報導，字母哥可能進入的五大球隊，包含勇士、塞爾提克、尼克、灰狼、魔術等，都各自握有籌碼，看看誰才最有機會打造黃金陣容！波士頓塞爾提克本季雖曾打出絕佳氣勢，卻在3：1領先下遭76人逆轉，引發內部震盪。傑倫·布朗（Jaylen Brown）本季展現領袖風範，但在塔圖姆（Jayson Tatum）回歸後，其核心地位再次引發討論。美媒推測塞爾提克可能以布朗作為中心籌碼，換取安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）來搭檔馬祖拉（Joe Mazzulla）教練，打造更具統治力的爭冠陣容。金州勇士在留住教頭柯爾（Steve Kerr）後，急欲在柯瑞（Stephen Curry）巔峰末期再拼一冠。目前勇士三巨頭還有格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler），都受傷病與高齡困擾，戰力已顯疲態，急需強援。雖勇士在樂透抽籤僅獲得11號籤，籌碼略顯單薄，但球團握有直到2032年的首輪籤控制權，若能促成柯瑞與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合作，其內外線的牽制力將是全聯盟的噩夢。明尼蘇達灰狼今年季後賽表現驚艷，目前正與馬刺陷入苦戰。球團高層對安戴托昆波的興趣由來已久，早在季中交易截止日前就曾傳出詢問。灰狼期盼能將這位希臘怪物與超級新星艾德華茲（Anthony Edwards）結合。不過，由於戈貝爾（Rudy Gobert）的交易，灰狼的選秀資產仍被套牢數年，代表交易可能需要第三方參與，或透過送出陣中主力來尋求梭哈機會。紐約尼克一直是與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連結度最高的球隊，老闆多蘭（James Dolan）已多次釋出「不計代價奪冠」的訊號，加上尼克在東區展現強大競爭力，但若最終仍無法闖入總決賽，變革勢在必行。儘管選秀權在布里吉斯（Mikal Bridges）交易後所剩無幾，但尼克豐富的球員資產與紐約巨大的市場魅力，仍是吸引字母哥加盟的有力條件。奧蘭多魔術在解雇教頭莫斯利（Jamahl Mosley）後，明確展現提升層級的企圖心。魔術陣中擁有深厚的年輕球員名單，其中2022年選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）最具吸引力，他在季後賽場均26.3分的表現已證明身價。若公鹿決定進入徹底重建模式，魔術以班切羅加上未來選秀權的提案，極可能成為眾多買家中最具競爭力的報價。