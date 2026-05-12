密爾瓦基公鹿隊正式將「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）擺上貨架，引發全聯盟動盪，根據ESPN報導，洛杉磯湖人、金州勇士和明尼蘇達灰狼在交易截止日前都曾向他發起追求。但根據美媒最新爆料，字母哥本人傾向留在東區，這項關鍵意願恐讓西區豪強湖人、勇士與灰狼提前在搶人大戰中失利。
字母哥「不想去西區」 湖人願景受挫
雖然公鹿老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）表態希望在6月23日選秀大會前解決交易問題，但球星本人的意願將主導最終去向。美國資深記者莫羅斯（Rob Murrows）於社群平台發文指出：「安戴托昆波希望能留在東區，因此湖人、灰狼與勇士並非最可能的下家。」
湖人本賽季很可能在西區次輪被奧克拉荷馬雷霆淘汰，《Heavy Sports》建議洛杉磯湖人隊可以用里夫斯（Austin Reaves）為核心進行重磅報價。因此這項消息傳出，對正處於重建十字路口的湖人隊無疑是一記重錘。目前湖人正站在詹姆斯（LeBron James）時代結束的邊緣，球團原計畫在今夏運用清出的薪資空間，全力打造「唐西奇（Luka Doncic）+ 字母哥」的超級夢幻組合，以對抗如日中天的雷霆與馬刺。
美媒建議湖人祭出史詩級報價：里夫斯加三枚首輪籤
里夫斯今年打出場均23.3分、5.5助攻、4.7籃板的準全明星數據，他的交易價值達到頂峰。湖人手中補強籌碼並不多，如果要圍繞唐西奇重建，放棄里夫斯雖然可惜，但似乎也是最具吸引力的包裹。
湖人潛在的交易方案，核心籌碼為續約後的里夫斯（預計年薪達4500萬至4800萬美元），加上2026年、2031年與2033年共三枚首輪選秀權，以及2028年、2030年及2032年的首輪互換權。這份報價符合公鹿要求的「年輕潛力核心+大量選秀權」標準。
然而，若字母哥堅持留在東部，即便湖人誠意十足，這筆動搖聯盟根基的交易案恐也難以成行。
公鹿打算推倒重建 字母哥傷勢成隱憂
字母哥本賽季因腹股溝、小腿與膝蓋傷勢困擾，僅出賽36場，雖然場均仍有27.6分、9.8籃板的高水準表現，但傷病史已成為買家評估時的疑慮。尤其公鹿本季僅取得32勝50負，中斷了連續9年晉級季後賽的紀錄，迫使管理層必須在「3-2-1」選秀新制上路前，透過交易換取最大利益。
隨著字母哥「留東不留西」的傳聞傳開，同樣擁有首輪籤位且身處東部的紐約尼克（第6順位）與邁阿密熱火（第13順位）瞬間躍升為領跑者。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然公鹿老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）表態希望在6月23日選秀大會前解決交易問題，但球星本人的意願將主導最終去向。美國資深記者莫羅斯（Rob Murrows）於社群平台發文指出：「安戴托昆波希望能留在東區，因此湖人、灰狼與勇士並非最可能的下家。」
湖人本賽季很可能在西區次輪被奧克拉荷馬雷霆淘汰，《Heavy Sports》建議洛杉磯湖人隊可以用里夫斯（Austin Reaves）為核心進行重磅報價。因此這項消息傳出，對正處於重建十字路口的湖人隊無疑是一記重錘。目前湖人正站在詹姆斯（LeBron James）時代結束的邊緣，球團原計畫在今夏運用清出的薪資空間，全力打造「唐西奇（Luka Doncic）+ 字母哥」的超級夢幻組合，以對抗如日中天的雷霆與馬刺。
美媒建議湖人祭出史詩級報價：里夫斯加三枚首輪籤
里夫斯今年打出場均23.3分、5.5助攻、4.7籃板的準全明星數據，他的交易價值達到頂峰。湖人手中補強籌碼並不多，如果要圍繞唐西奇重建，放棄里夫斯雖然可惜，但似乎也是最具吸引力的包裹。
湖人潛在的交易方案，核心籌碼為續約後的里夫斯（預計年薪達4500萬至4800萬美元），加上2026年、2031年與2033年共三枚首輪選秀權，以及2028年、2030年及2032年的首輪互換權。這份報價符合公鹿要求的「年輕潛力核心+大量選秀權」標準。
然而，若字母哥堅持留在東部，即便湖人誠意十足，這筆動搖聯盟根基的交易案恐也難以成行。
公鹿打算推倒重建 字母哥傷勢成隱憂
字母哥本賽季因腹股溝、小腿與膝蓋傷勢困擾，僅出賽36場，雖然場均仍有27.6分、9.8籃板的高水準表現，但傷病史已成為買家評估時的疑慮。尤其公鹿本季僅取得32勝50負，中斷了連續9年晉級季後賽的紀錄，迫使管理層必須在「3-2-1」選秀新制上路前，透過交易換取最大利益。
隨著字母哥「留東不留西」的傳聞傳開，同樣擁有首輪籤位且身處東部的紐約尼克（第6順位）與邁阿密熱火（第13順位）瞬間躍升為領跑者。
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。