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▲字母哥可以讓塞爾提克直接重回爭冠位置。塞爾提克早在今年2月的交易截止日前，就曾與灰狼、湖人等隊一同加入過「字母哥爭奪戰」。（圖／美聯社／達志影像）

▲總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）應考慮交易布朗，換來字母哥。（圖／美聯社／達志影像）

當密爾瓦基公鹿正式將「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）擺上貨架的消息傳出後，整座NBA聯盟彷彿經歷了一場10級強震。前冠軍中鋒、ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）公開呼籲：「波士頓塞爾提克，現在就該拿起電話！」話粗理不粗，金州勇士和洛杉磯湖人這些球隊名字雖然醒目，但恐怕難以成真。但是塞爾提克不一樣，他們不但是一支有競爭力的隊伍，而且在休賽季有補強需求。更重要的是從布朗（Jaylen Brown）目前和球隊的關係來看，只要他們願意拿出這位前FMVP加上選秀權，要換到字母哥是很有可能的事。塞爾提克長期以來一直以塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）這對「雙探花」核心自豪，這兩人也確實為波士頓帶來一座冠軍。但現實是殘酷的。在今年季後賽對陣費城76人時，綠衫軍在3：1領先的大好優勢下，慘遭史詩級逆轉。帕金斯的話雖然粗暴，卻直指核心，字母哥可以讓塞爾提克直接重回爭冠位置：「誰不想看塔圖姆和字母哥聯手？或許我們得放棄布朗，但該死的，在波士頓，冠軍才是一切。」根據名記查拉尼亞（Shams Charania）的報導，塞爾提克早在今年2月的交易截止日前，就曾與灰狼、湖人等隊一同加入過「字母哥爭奪戰」。當時或許只是試探，但在公鹿如今正式將其擺上貨架後，波士頓手中的籌碼顯得格外誘人。雖然尼克與湖人也虎視眈眈，但塞爾提克擁有兩項核心優勢，足以讓他們在爭奪戰中領先，公鹿開出的條件是「年輕的基石天才」。布朗剛打出生涯代表作，場均28.7分6.9籃板5.1助攻，且在塔圖姆受傷期間證明了自己具備領袖氣質。對於想保持競爭力的公鹿來說，布朗是比「純選秀籤」更好的回報。不同於其他薪資卡死的強權，波士頓在未來7年內握有6個首輪籤，其中2027、2031、2033年的選秀權均可交易。這種「明星球員 + 選秀權」的組合包，正是公鹿總管霍斯特（Jon Horst）夢寐以求的方案。▲布朗剛打出生涯代表作，場均28.7分6.9籃板5.1助攻。（圖／美聯社／達志影像）儘管總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）與布朗本人都公開表示雙方關係良好，但傳奇球星麥格雷迪（Tracy McGrady）曾爆料，布朗內心對塞爾提克的歸屬感早已動搖。布朗即將面臨2年1.41億美元的提前續約談判，有塔圖姆在，他永遠不可能成為球隊一哥。儘管兩人關係要好，但這種矛盾已經隨著球隊遠離冠軍而越來越尖銳。如果字母哥最終披上綠衫軍戰袍，這將是自賈內特（Kevin Garnett）加盟後，波士頓最偉大的交易。塔圖姆的外線技術與字母哥的禁區毀滅力，將構成NBA史上最強大的前場組合。對於塞爾提克而言，這是一個關於「贏在當下」的豪賭。正如帕金斯所言，波士頓不需要更多的潛力或穩定性，他們需要的是另一面冠軍旗幟。當字母哥流露出「不想去西區」的意願後，波士頓塞爾提克無疑已成為這場大戲中最具侵略性、也最有可能勝出的最終贏家。