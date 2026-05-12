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密爾瓦基公鹿隊與兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）長達一年的分手劇，終於進入了正式倒數階段。根據ESPN資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿隊已正式向全聯盟發出信號，開放接受關於阿德托昆博的交易報價。不過對此球迷反應較之前冷淡許多，畢竟過去雙方已經將這齣肥皂劇拖得太長，讓外界對此失去耐心。公鹿老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）在記者會上明確表示，球隊將在未來數周內決定阿德托坤博的去留，「不是續約，就是交易」。公鹿的開價維持在今年2月交易截止日前的高標：一名具備成為基石潛力的年輕球星，外加大量的首輪選秀權。公鹿本季僅取得32勝50負，自2022年以來從未贏得任何季後賽系列賽。球隊與字母哥的關係在過去一年因傷勢管理、戰績下滑及管理層變動而徹底破裂。消息人士指出，字母哥本人對離隊的立場始終未曾改變。交易消息一出，社群平台與球迷論壇隨即陷入瘋狂與疲勞交織的情緒。許多球迷對於這場長達一年的離隊傳聞感到極度疲憊。網友直言：「又來了」、「除非他被交易，否則我根本不在乎」、「我受夠了」、「字母哥在整個過程中都表現得讓人難以忍受。這讓我對他的好感度降低了一些」。勇士隊在樂透抽籤後確認手握第11順位選秀權，其奪標動向備受矚目。球迷興奮表示：「Giannis與Steph的擋拆（PnR）會讓全聯盟崩潰！」然而，關於字母哥「想留在東部」的傳聞也讓西區強權如湖人、勇士、灰狼的球迷感到憂心。對於紐約球隊的傳聞，部分球迷不以為然：「蘭德爾（Julius Randle）加一個首輪末位籤就想換字母哥？別鬧了」。阿德托昆博在公鹿效力13個賽季，並在2021年為這座城市帶來睽違50年的總冠軍。如今，這位隊史最偉大的球員極可能在6月23日選秀前穿上新球衣。