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NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今天將在主場進行季後賽西區準決賽G4，他們10日遭到奧克拉荷馬市雷霆血洗，終場以108：131不敵雷霆，陷入系列賽0：3的絕對落後。對於G3失利，湖人總教練瑞迪克（J. J. Redick）今天在賽前受訪時稱，雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）是「怪物」等級，但瑞迪克也表示，湖人在G3的調整沒有奏效，雖今天先發陣容不變，但球員輪替將會有「小調整 small tweaks」，可能成為今天賽事看點之一。湖人在G3上半場一度展現強大外線火力，靠著八村壘（Rui Hachimura）與肯納德（Luke Kennard）聯手「下三分雨」，團隊半場狂轟11記三分球取得領先。然而，易籃後湖人進攻端卻陷入「中邪」般的當機，單節20：33的分差導致氣勢崩盤，下半場穩定度不足的老毛病再次成為致命傷。面對雷霆7人得分上雙、且下半場近乎「零失誤」的強悍表現，湖人在108：131輸球後，今天已經完全沒有退路。加上NBA歷史上從未有球隊能在0：3劣勢下翻盤，湖人總教練瑞迪克（J. J. Redick）也在賽前回應這場關鍵戰役。瑞迪克霸氣表示，「在一切結束之前，我們無法知曉結局。」而他也稱讚隊上41歲王牌「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James），「他在場上的表現一直非常出色，在領導力方面也做得很好。」他也表示詹姆斯無時無刻都保持絕對專注，尤其在季後賽階段更不用質疑不過，針對G3再次失利，外界關注先發五人會不會有改動，瑞迪克則表示，他們在第3戰所做的「調整」並沒有奏效，雖今天先發不會有變化，但他暗示，針對替補球員將會有「小調整 small tweaks」，希望補強防守端。面對雷霆棘手的搶分、拉開比數的能力，瑞迪克認為切特·霍姆葛倫（Chet Holmgren）是「怪物」等級，並直言，「他在籃板球上給我們製造了很大麻煩，他的投籃也傷害了我們。」瑞迪克表示，霍姆葛倫是一名在攻防兩端都很出色的球員，無疑也代表霍姆葛倫是湖人今天將重點對付的選手。