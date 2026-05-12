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NBA密爾瓦基公鹿隊的王朝基石恐怕將迎來崩解。根據NBA名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，公鹿球團已正式對外表示，願意聽取關於當家球星「字母哥」阿德托坤博（Giannis Antetokounmpo）的交易報價。這項消息瞬間引發聯盟大地震，顯示這支曾於2021年奪冠的東區勁旅，正考慮徹底拆解核心陣容。隨著2026年選秀樂透抽籤結果出爐，公鹿隊的重建方向似乎已呼之欲出。根據美媒《Fullcourtpass》與《NBA Big Board》的最新消息，公鹿管理層正密切關注洛杉磯快艇隊手中握有的「首輪第5順位籤」。報導指出，公鹿隊「可能正瞄準」快艇的這枚高順位選秀權，將其視為開啟球隊重建的關鍵手段。為了獲得這個極具價值的資產，公鹿不排除將陣中靈魂人物阿德托坤博作為籌碼送往洛杉磯。洛杉磯快艇日前透過交易掌握了包含第5順位在內的多項重建資產，原本市場預期快艇將步入重建，但若有機會引進阿德托坤博，情勢可能出現大反轉。對於快艇而言，若能用5號籤及其他配套籌碼換來正值巔峰的字母哥，將能與「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）組成全聯盟最令人畏懼的攻守全能鋒線，重新點燃爭冠希望。公鹿隊在上個賽季表現不如預期，陣容老化與薪資空間鎖死成了難解之題。分析人士認為，公鹿正式開放字母哥的交易報價，顯示管理層已體認到目前的陣容已無法在強敵環伺的東區奪冠。若這筆震撼交易最終成行，公鹿將能圍繞2026年的第5順位新秀重新打造球隊；而對於字母哥而言，這也可能成為他職業生涯尋求第三座MVP或第二枚冠軍戒指的新起點。目前多支球隊皆已對此展現濃厚興趣，且快艇手中的選秀資產顯然相當具吸引力。