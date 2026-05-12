金州勇士隊在剛過去的周末正式宣佈，與現年60歲的總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）達成兩年續約協議，確保這位帶領球隊奪下四座冠軍的功勳主帥將邁入執教勇士的第13個賽季。根據最新消息，科爾為了留在灣區，拒絕了來自媒體巨頭ESPN開出的一份年薪700萬美元（約合新台幣2.2億元）且條件優渥的合約。
ESPN曾開價年薪700萬美元搶人
根據《舊金山標準報》資深記者川上（Tim Kawakami）爆料，在科爾續約前的三周不確定期間，ESPN曾展開猛烈追求，希望能招攬科爾重返媒體圈擔任球評。
消息指出，ESPN開出的價碼高達每年約700萬美元，且為了展現誠意，合約中還附帶了特殊的「豁免條款」：科爾不需要參加任何高分貝、強調爭議話題的談話性節目（Hot Take Shows），而是讓他專注於深度賽事分析。這對於曾有TNT球評經驗且聲音極具公信力的科爾來說，本應是一個轉型良機。
勇士內部穩定 媒體傳聞未動搖雙方信心
儘管外界傳言紛紛，但科爾回歸勇士的意願始終堅定。據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，這些來自媒體巨頭的報價在勇士隊內部討論中「從未產生影響」。
勇士球團清楚科爾的價值，科爾也深知自己對這支球隊的承諾。最終，雙方達成共識，科爾簽下的新約讓他超越各隊主帥，正式成為NBA史上最高薪的總教練。
定義王朝 與柯瑞、格林持續並肩作戰
隨著續約案塵埃落定，科爾將繼續與當家球星柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）延續這段定義了NBA近十年歷史的王朝。對於正試圖在柯瑞職業生涯末期榨取每一滴爭冠可能的勇士隊來說，留住科爾是休賽季最重要的第一步。
隨著選秀大會與自由市場即將開啟，解決了帥位問題的勇士隊，現在終於可以把全部精力投入到陣容補強的「實戰」中。
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根據《舊金山標準報》資深記者川上（Tim Kawakami）爆料，在科爾續約前的三周不確定期間，ESPN曾展開猛烈追求，希望能招攬科爾重返媒體圈擔任球評。
消息指出，ESPN開出的價碼高達每年約700萬美元，且為了展現誠意，合約中還附帶了特殊的「豁免條款」：科爾不需要參加任何高分貝、強調爭議話題的談話性節目（Hot Take Shows），而是讓他專注於深度賽事分析。這對於曾有TNT球評經驗且聲音極具公信力的科爾來說，本應是一個轉型良機。
勇士內部穩定 媒體傳聞未動搖雙方信心
儘管外界傳言紛紛，但科爾回歸勇士的意願始終堅定。據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，這些來自媒體巨頭的報價在勇士隊內部討論中「從未產生影響」。
勇士球團清楚科爾的價值，科爾也深知自己對這支球隊的承諾。最終，雙方達成共識，科爾簽下的新約讓他超越各隊主帥，正式成為NBA史上最高薪的總教練。
定義王朝 與柯瑞、格林持續並肩作戰
隨著續約案塵埃落定，科爾將繼續與當家球星柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）延續這段定義了NBA近十年歷史的王朝。對於正試圖在柯瑞職業生涯末期榨取每一滴爭冠可能的勇士隊來說，留住科爾是休賽季最重要的第一步。
隨著選秀大會與自由市場即將開啟，解決了帥位問題的勇士隊，現在終於可以把全部精力投入到陣容補強的「實戰」中。