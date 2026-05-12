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洛杉磯道奇今（12）日起於主場與舊金山巨人展開四連戰，為了找回消失已久的長打手感，陷入連46打席無開轟低潮的日籍球星大谷翔平，在賽前特別重啟「戶外自由打擊練習（BP）」。大谷在短短52次揮棒中就狂敲17發全壘打，甚至將球直接扛出右外野場外，用驚人的怪力向外界宣告：那個恐怖的打者即將回歸。這是大谷翔平本季第三度進行戶外打擊練習。他在場邊總教練羅伯斯（Dave Roberts）與高層的注視下，進行了6輪揮擊，展現出極佳的擊球品質。大谷不僅將球送往球場各個方向，更在最後階段火力全開。在第3輪最後一球，大谷揮出飛行距離推估達的超大號全壘打，球直接飛越右外野看台消失在場外；在第6輪練習中更是再度補上5轟，整場練習的全壘打率高達32%。道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）肯定地表示，大谷當下的狀態非常好，擊球非常自然且放鬆，並透露大谷在昨日賽後就展現了極強的練打慾望，希望能藉此調整節奏。儘管練打神勇，大谷翔平在實際賽場上正經歷罕見乾旱。進入5月份以來，大谷8場出賽僅繳出的打擊率，且自4月26日後已連續10場、46個打席未敲全壘打，近21場比賽也僅有1轟進帳，與過往「五月狂谷」的印象大相逕庭。總教練羅伯斯分析，大谷目前的低潮主因在於對速球的節奏掌握稍慢，「原本能推向反方向的球，現在常出現慢半拍的情況，導致擊中球的下方形成飛球。」今日練習中大谷刻意調整重心，試圖修正擊球點。在結束戶外打擊練習後，大谷也進入牛棚投了23球，持續進行二刀流的準備進度。今日對戰巨人，大谷翔平依舊擔任先發第一棒指定打擊。全場球迷與道奇球團都在關注，這17發震撼人心的練打全壘打，是否能轉化為正式比賽的產出。若大谷能一舉攻下本季第7轟，不僅能打破連續46打席無開轟的僵局，更將成為道奇爭奪國聯西區龍頭的重要強心針。