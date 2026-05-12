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洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平在場上的表現固然令人驚嘆，但其延伸出的特殊規則爭議卻日益升溫。繼芝加哥小熊主帥康索（Craig Counsell）砲轟後，舊金山巨人隊總教練維特洛（Tony Vitello）在今（12）日對戰道奇前受訪，也加入質疑行列，坦言現行的「大谷條款」確實存在公平性問題。大聯盟目前規定26人名單中最多僅能攜帶13名投手，然而大谷翔平因具備「二刀流選手」資格，其身分不計入投手名額限制，這讓道奇隊在調度上變相多出一個投手員額可用。對此，巨人主帥維特洛表示，他能理解道奇只是「巧妙運用規則」，但他隨即直言：「如果你問這樣是否公平，我會想回答『不公平』。」維特洛強調，體育競賽應該建立在對等的條件上，「所有事情公平一點會比較好，我希望大家的基準是一致的。」維特洛肯定大谷是棒球界獨一無二的天賦，但也正是這份特殊性讓規則變得尷尬。他指出，如果一項制度是為了某個特定球員而設立，恐怕難以服眾，「我沒有不敬的意思，但我們當中沒有任何人是那個『唯一的人』，這件事絕對有討論空間。」這並非聯盟中首次出現反對聲浪。早前小熊隊總教練康索就曾公開開砲，批評該規定是為特定球隊量身打造的「荒謬規則」，康索當時直指：「這可能是最奇怪的規則之一，我不理解為何要給予這種特殊考量。」面對敵對陣營接二連三的質疑，道奇營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）也罕見展現強硬立場，回應康索的指控「唐突且奇怪」。佛里曼強調，該制度的核心價值是為了鼓勵並推廣像大谷這樣的二刀流人才出現，增加棒球運動的精彩度，而非單純為特定球隊護航。隨著季賽推進，這場圍繞在「超級球星待遇」與「聯盟公平性」之間的論戰，顯然短時間內不會平息。在二刀流人才尚未普及的現狀下，「大谷條款」究竟是推廣運動的推手，還是破壞競爭平衡的漏洞，已成為全聯盟總教練熱議的火燙話題。