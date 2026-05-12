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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期陷入打擊小低潮，為了找回長打手感，他在台灣時間今（12）日主場迎戰巨人隊賽前，罕見在戶外進行自由打擊練習。大谷在52次揮擊中敲出17發全壘打，其中一球更重擊右外野廣告看板屋頂，推估飛行距離達160公尺。對於大谷最近的打擊低潮，打擊教練貝茨（Aaron Bates）指出，大谷目前的核心問題不在身體機能，而在於「時機點掌握」與「過度在意」，認為大谷就像其他打者一樣，「有時也會（投手）被干擾或失去重心」。自開賽至今，大谷翔平出賽40場，繳出打擊率.241、6支全壘打的成績單。然而，自4月27日對戰小熊隊後，他已連續10場比賽、共46個打席未產出全壘打。對於過去鮮少在賽前進行場內練打（On-field BP）的大谷來說，這已是短短一週內的第2次、本季第3次大谷翔平自願「加練」求轉運 打擊教練點低潮關鍵：想太多了特訓。大谷翔平在第一輪的8次揮擊中，雖皆無敲出牆外，但慢慢增加飛行距離。最後大谷總計揮擊52次、有17球出牆，更展現了一記擊中右外野「大創（Daiso）」廣告看板上方屋頂、推測距離達160公尺的特大全壘打。雖練習時展現不俗手感，但大谷近期仍陷入打擊低迷狀況。對此，道奇打擊教練貝茨（Aaron Bates）表示，上次的戶外練習是他建議的，而這次則是出於大谷本人的自願。貝茨解釋，這並非體能或揮棒速度下滑，問題出在「時機掌握」。「我認為是時機點（Timing）的問題，考量到他的年齡和身體狀態，問題出在時機。」「投手就是會破壞打者的時機，投出速球、變速球或變化球，用速差讓人感到困惑。狀況好時什麼球都能打，但狀況差時，就會陷入這兩者之間。」貝茨認為，大谷翔平雖然有極高的揮棒水準，「但就像其他打者一樣，有時也會被干擾或失去重心」。貝茨也表示，「看看他24、25年的安打，有很多球是在失去重心下擊出的。當狀況不好時，往往會過度在意這些部分，反而忘記了平時也會發生的日常情況。」可能暗示大谷翔平也可能過度糾結、在意場上打擊細節，忽略自身狀況。