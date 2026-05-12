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克里夫蘭騎士今（12）日在季後賽次輪G4展現了令人窒息的進攻火力，目前比賽進行至第三節結束，騎士暫以90：77領先活塞，靠的就是當家球星「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）在第三節徹底進入神仙狀態，單節以接近滿分的命中率狂砍21分，不僅比肩隊史傳奇詹姆斯（LeBron James），更率領球隊打出一波歷史級的25比0攻勢，直接將活塞隊打入深淵。在今日的第三節比賽中，米契爾展現了頂級得分手的得分爆發力，他單節，更包含多次高難度漂移拋投與外線，以驚人的效率進帳。根據數據統計，這是米契爾季後賽生涯第5次單節砍下超過20分，同時也是他披上騎士戰袍後，首次在季後賽達成此成就。更具意義的是，米契爾成為自之後，首位能在季後賽單節砍下超過20分的騎士球員。美媒《StatMuse》隨即發文讚嘆，這場演出讓克里夫蘭球迷彷彿回到了當初23號統治比賽的輝煌歲月。米契爾的個人爆走帶動了全隊的防守與進攻節奏，上半場打完，騎士仍以50：56落後給活塞，但在米契爾火燙手感的帶領下，騎士在短短幾分鐘內轟出一波的超級高潮，瞬間將比分拉開至75：56。根據官方數據，這波創下了騎士隊史季後賽中，「對手連續未得分」的最長紀錄，也讓現場克里夫蘭球迷徹底進入瘋狂。活塞隊在這一節不僅進攻完全斷電，防守端也對米契爾的擋拆與個人單打束手無策。有趣的是，在第三節還剩約4分鐘、騎士正處於領先狂潮時，騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）卻選擇將手感熱到發燙的米契爾換下場休息。儘管這項調度引發部分媒體與球迷「值得商榷」的質疑，但顯然阿特金森更看重米契爾的體能調節，希望他在關鍵第四節能維持續航力。隨著米契爾的歷史級演出與這波25：0的殘暴攻勢，騎士隊目前成功在主場扭轉戰況，不僅有望將系列賽扳平，也徹底摧毀了活塞隊的士氣。