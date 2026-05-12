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紐約洋基隊左投威瑟斯（Ryan Weathers）台灣時間今（12）日展現宰制力，在客場對戰巴爾的摩金鶯隊演出前6局無安打神蹟。無奈他在第7局留下跑者退場後，洋基牛棚隨即放火，遭金鶯潛力新秀梅奧（Coby Mayo）揮出逆轉三分砲。終場洋基以2：3不敵金鶯，不僅讓韋瑟斯的優質先發成為空響，更是在遭到釀酒人橫掃後，苦吞4連敗。威瑟斯今日狀態極佳，前6局演出壓倒性的無安打內容，僅投出2次保送。洋基則靠著萊斯（Ben Rice）在3局上的兩分全壘打先發制人。然而戰況在7局下突變，金鶯捕手拉奇曼（Adley Rutschman）擊出穿越二壘防區的滾地安打，正式打破威瑟斯的無安打金身。威瑟斯最後在投滿101球、於一出局、一二壘有人時退場，洋基總教練布恩（Aaron Boone）決定換上左投黑德里克（Brent Headrick）救援。洋基在2：0領先時，面對賽前打擊率僅.158的金鶯小將梅奧，黑德里克投出的第3球就被逮到，掃成左外野方向的逆轉三分全壘打，金鶯瞬間將比數改寫為3：2。比賽進入9局上，洋基仍有反撲機會。2出局後，老將高施密特（Paul Goldschmidt）敲出安打，洋基隨即換上擁有速度優勢但因手指傷勢未先發的卡巴列羅（José Caballero）代跑。卡巴列羅試圖盜往二壘，最初判決為安全上壘，但金鶯提出挑戰，經由重播輔助判決確認遭到阻殺出局。威瑟斯此役主投6.1局僅被敲出1支安打、失2分，飆出9次三振，無奈與勝投無緣。黑德里克僅投0.2局失1分，吞下個人本季首敗。洋基全場雖然擊出5支安打，優於金鶯的3支，但最終仍不敵梅奧的關鍵一擊，目前戰績26勝16敗，在美聯東區暫居第二，不過這是他們遭到釀酒人橫掃後，再失掉一場比賽，目前條紋軍團已苦吞4連敗。