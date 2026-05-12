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大谷翔平打擊近日陷入嚴重低潮，5月以打者身分出賽8場、合計31打數僅有4支安打，全壘打掛零、僅有3分打點，數據慘不忍睹。《加州郵報》稍早發表一篇名為《道奇低迷已成為三連霸重大隱憂》，並將大谷翔平列為「表現最糟糕打者」首位，引發不少球迷回應，日媒《東京體育》提出2022年全職二刀流數據緩頰，並在文中直言，「現在就斷言他不行了，這些批評實在言之過早。」道奇近期戰績被教士追過，指標球星大谷翔平打擊端低迷表現也被檢討，《加州郵報》發表文章指出，「在加入道奇的前2年，這位曾四度獲得MVP的天才，幾乎能憑一己之力帶領道奇脫離進攻泥沼。但這一次他的表現，成為球隊低迷的象徵。」同一天，美國媒體《Sportskeeda》也以「儘管投球表現很好，但打擊陷入掙扎，球迷對大谷翔平做出反應」為題進行報導。大谷翔平本季作為投手出賽6場，戰績2勝2敗、雖然尚未達到規定局數，但防禦率0.97位居聯盟第一，更在3、4月首度以投手身分奪得單月MVP。周末對戰勇士3場系列賽中，道奇沒有任何一場得分超過3分，《Sportskeeda》也重點歸咎於大谷翔平低迷發揮，有球迷就在留言區表示，「他一定覺得自己還待在天使。」、「他應該去坐板凳，太悲哀了。」、「正中央的球打不到，壞球又一直追著打。」、「把他的棒次往後調吧」相比美國媒體、球迷批評聲浪，《東京體育》則給出不同觀點，他們提出大谷翔平2022年同期成績、打擊率2成47、7轟與27打點，與目前40場2成41、6轟與16分打點沒有差距太大，該年大谷翔平最終結算成績為打擊率2成73、34轟與95分打點，投手端也達到規定投球局數，取得15勝9敗、防禦率2.33成績，在賽揚獎投票中高居第四。大谷翔平今年睽違3年以「二刀流」迎接開季，公開宣言要挑戰賽揚獎，日媒認為，在季前將訓練重心擺在投手端情況下，打擊受到影響也在所難免，只是考量到他過往幾季在5月旺盛的打擊火力，才會產生如今落差感，「但現在就斷言他『徹底不行』，或是大肆批評，恐怕都言之過早了。」