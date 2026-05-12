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NBA 2026年季後賽東區首輪G4今（12）日繼續點燃戰火，克里夫蘭騎士於主場迎戰底特律活塞。騎士隊在「雙槍」哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）接力爆發下，克服上半場落後困境，憑藉第三節一波史詩級的25：0攻勢奠定勝基。終場騎士以112：103擊退活塞，在主場連拿兩勝，硬是將系列賽大比分扳成2比2平手。此役開局，過去常被質疑季後賽表現起伏的哈登展現了極強的侵略性。開賽僅4分鐘，哈登便開啟個人進攻模式，一人狂砍11分、外帶1助攻與1抄截。當時騎士全隊得到的13分中，就有11分來自哈登，其個人得分甚至一度超越活塞全隊總和，率領騎士在首節打完以24：21取得領先。相對於哈登的早熱，另一名核心米契爾手感則顯得相當掙扎，開賽前6次出手全部打鐵，直到第二節剩餘2分48秒時才投進全場第一顆進球。這也讓騎士半場結束時，以50：56暫時落後。然而，比賽在第三節進入「米契爾時刻」。找回準星的米契爾徹底進入神仙狀態，單節，包括多次高難度漂移拋投與外線精準命中，單節狂轟。這場個人秀不僅讓他比肩隊史傳奇詹姆斯（LeBron James），成為隊史唯二能在季後賽單節破20分的球員，更率領騎士打出一波歷史級的瘋狂攻勢，直接讓活塞防線崩盤，三節打完騎士反倒以88：77領先。進入末節，活塞隊雖然試圖力挽狂瀾、拚命追趕分差，但在米契爾火燙的手感壓制下，分差始終維持在雙位數。米契爾此役繳出極其誇張的逐節數據：上半場僅得4分，但下半場狂攬，全場轟下，成為球隊逆轉的第一功臣。這也是米契爾季後賽生涯第5次達成單節超過20分的成就，更是他穿上騎士球衣後的首次紀錄。最終，騎士成功守護主場，以112：103帶走勝利。雙方將帶著2比2的平手僵局，回到底特律進行關鍵的天王山之戰。