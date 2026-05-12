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NBA季後賽首輪迎來克里夫蘭騎士與底特律活塞系列賽的關鍵第四戰。騎士當家球星多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）上演驚天逆轉秀，雖然上半場手感冰冷僅得4分，但下半場徹底爆發狂砍39分，帶領騎士以112：103擊敗活塞，系列賽追成2：2平手。米契爾此役一舉刷新4項隊史與聯盟紀錄，然而他在賽後採訪時卻語出驚人，首先向全體隊友道歉。本場比賽上半場，米契爾表現極度低迷，首節5次出手全部打鐵，前兩節合計8投1中，僅靠罰球與零星投籃拿到4分。騎士一度在半場結束時以52-56落後。賽後米契爾表示：「我向團隊道歉了。我設定了基調，在轉換進攻時不能猶豫，我覺得我在上半場一次都沒做到這一點。我走進更衣室告訴隊員們，這歸咎於我。」 為了彌補上半場的低迷，米契爾在下半場試圖做出表態，最終也成功用行動實踐諾言。進入下半場後，米契爾切換至「殺神模式」，第三節單節轟下21分，下半場16投12中猛砍39分。這場史詩級的個人秀讓他寫下多項里程碑：📍隊史得分紀錄： 季後賽隊史得分超越凱文·洛夫（Kevin Love），升至騎士隊史第3位。📍單節20+次數： 季後賽個人第5次單節得分20+，超越詹姆斯（LeBron James），與柯瑞（Stephen Curry）、穆雷（Jamal Murray）並列歷史第一。📍隊史破40分場次： 季後賽生涯第4次單場砍下40+，超越厄文（Kyrie Irving）升至隊史第二，僅次於詹姆斯的24次。📍歷史半場得分王： 下半場39分追平1987年斯里皮·弗洛伊德（Sleepy Floyd）創下的紀錄，並列季後賽歷史半場最高得分。除了米契爾的爆發，騎士另外兩位核心也表現出色。詹姆斯·哈登（James Harden）全場貢獻24分11助攻，並完成4次抄截，季後賽生涯抄截數正式超越基德（Jason Kidd）升至歷史第7位。同時，哈登也成為歷史上第四位達成季後賽「4000分、1000籃板、1000助攻」的球員，加入詹姆斯、布萊恩（Kobe Bryant）與喬丹（Michael Jordan）的傳奇行列。前鋒莫布里（Evan Mobley）則展現全能防守，貢獻17分8籃板5助攻以及5次阻攻。根據統計，莫布里是自奧拉朱旺（Hakeem Olajuwon）後，首位在25歲前能於季後賽達成「5助攻、5阻攻、3抄截」數據的球員，在攻守兩端為騎士提供了巨大的幫助。活塞方面，雖然康寧漢（Cade Cunningham）在末節試圖追分，但整場效率一般，正負值為慘淡的-21。騎士最終頂住活塞末節的9：0反擊波，守住勝利，帶著聽牌優勢前往底特律挑戰晉級次輪。