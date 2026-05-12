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效力於洛杉磯道奇隊的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki），台灣時間今（12）日迎來本季第6度先發，在主場迎戰舊金山巨人隊。佐佐木在首局繳出三上三下，不料，他在2局上遭到迪佛斯（Rafael Devers）陽春砲突襲，寫下「連續6場比賽挨轟」的尷尬紀錄，但他隨即穩住陣腳，連續飆3K化解失分危機。佐佐木朗希今天在休整8天後再度登板，力拚生涯第2勝，首局主要以剛猛直球搭配招牌指叉球與對手周旋，球威明顯展現休整後的勁道，加上隊友守備給力，佐佐木連續讓三名打者擊出左外野飛球，演出俐落的三上三下。然而在2局上，佐佐木朗希在與巨人隊重砲迪佛斯纏鬥至滿球數後，一顆偏外角的指叉球遭對方逮個正著，擊出一發飛行距離達401英尺的右外野陽春砲。這不僅是佐佐木本季連續第6場出賽遭到全壘打狙擊，今年合計已挨了9發全壘打。儘管隨後再被拉莫斯（Heliot Ramos）敲安，但佐佐木展現極強心理素質，連送3張老K結束該半局，目前雙方激戰中。面對佐佐木朗希這次登板，道奇總教練羅伯斯賽前表示，「朗希的狀態很好，無論是身體還是精神層面，投球動作變更好了，這幾場比賽也找回了指叉球的感覺。前幾天在牛棚的練投狀況也非常好，我很期待。」顯見其對佐佐木的高度期待。目前比賽仍持續進行中。