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▲勇士內部將波傑姆斯基視為隊內最具吸引力的交易資產之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲如果勇士能說服格林將第一年的薪資降至1800萬至2000萬美元左右，省下的額度將能幫助球隊運用中產特例或其他方式補強即戰力。（圖／美聯社／達志影像）

隨著密爾瓦基公鹿隊傳出開放明星大前鋒「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易報價，金州勇士隊一直以來嘗試引進這位兩屆MVP輔佐柯瑞（Stephen Curry），但要付出的代價不斐。根據《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）與ESPN記者史雷特（Anthony Slater）的最新分析，勇士若想在激烈的競爭中勝出，年輕新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的價值以及老將格林（Draymond Green）的合約異動將是兩大關鍵。記者波爾在其報導中指出，勇士內部將波傑姆斯基視為隊內最具吸引力的交易資產之一。由於波傑姆斯基出身自密爾瓦基地區，這份地緣關係讓他與公鹿的潛在交易具備一定關聯性。本賽季波傑姆斯基已穩居勇士主要輪換陣容，表現備受肯定。然而，聯盟球探的評價相對保守。波爾表示，雖然各界普遍看好波傑姆斯基，但尚未將其視為「球隊基石」等級的球員，這意味著他恐怕難以單獨支撐起追求超級球星所需的報價核心。若字母哥正式進入市場，勇士的籌碼競爭力將面臨嚴峻挑戰。除了年輕資產，薪資空間的彈性也是勇士能否運作大交易的重點。勇士隊記史雷特在節目中揭露，球隊正考慮與格林討論一種「先放棄球員選項再重新續約」的方案。目前格林下賽季擁有約2700萬美元的球員選項。史雷特分析，如果勇士能說服格林將第一年的薪資降至1800萬至2000萬美元左右，省下的額度將能幫助球隊運用中產特例或其他方式補強即戰力。反之，若格林直接執行2700萬美元的選項，這份即將到期的合約也可能成為交易籌碼，但考量到格林與球隊的深厚情感，交易他將伴隨著諸多難題。儘管勇士對得到字母哥感到興奮，但波爾也坦言交易完成的可能性並不高。原因在於競爭對手眾多，勇士的資產組合未必能打動公鹿管理層。但波爾強調，即使最終未能換得字母哥，只要勇士能透過合約操作與資產優化來強化陣容，這個休賽期就不算失敗。隨著NBA選秀大會與自由市場開啟時間日益逼近，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）如何在保住競爭力與追求巨星之間取得平衡，將是灣區球迷最關注的話題。