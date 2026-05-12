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洛杉磯道奇隊日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki），台灣時間今（12）日於主場交手舊金山巨人隊，他展現休8天後的絕佳狀態，前面5局僅因1支陽春砲失1分，首局演出神速的「7球三上三下」。然而佐佐木在6局續投，卻遭遇巨人連續長打，單局未解決打者再失2分，退場時遭巨人以3：2逆轉。最終佐佐木朗希主投5局，用91球繳5K，共被敲出6支安打包含1轟、失3自責分，賽後防禦率從 5.97下降至5.88，雖無緣第二勝，但連兩戰都有不錯表現。佐佐木朗希今日開賽手感發燙，面對巨人首棒李政厚，首球雖遭擊出平飛球，但在隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）滑接支援下順利抓到出局。隨後佐佐木連發火球，僅耗費7球就讓對手演出三上三下，達成連續7場出賽「首局零失分」紀錄。雖佐佐木朗希2局上遭巨人強砲迪佛斯（Rafael Devers）敲出陽春砲先馳得點，但佐佐木隨即展現宰制力，分別以直球、指叉球及滑球連續三振後續三名打者。3局上，佐佐木一度陷入一出局滿壘危機，但佐佐木冷靜處理，連續抓下出局數全身而退，展現「大場面」投手的穩定度。4局上，佐佐木再演出三上三下，隊友隨即在下半局的攻擊中逆轉，道奇以2：1一分領先巨人。逆轉後的5局上，佐佐木朗希也以三上三下扎實收尾，將氣勢帶回隊友身邊。然而6局上，佐佐木朗希被連續敲出安打，讓巨人在無人出局的情況下佔據二三壘，佐佐木朗希此戰雖展現極強的危機處理能力，但關鍵時刻再被擊出安打，單局失2分、未解決任何一位打者退場。佐佐木朗希此戰主投5局，用91球，被敲出6支安打包含1轟、2保送、失3分，都是自責分，但繳出5K，且與隊友聯合防守，演出多次三上三下。佐佐木本季至今先發6場，戰績1勝3敗，防禦率5.97，賽後防禦率從 5.97下降至5.88。佐佐木在開季初期雖暴露出控球問題，但近3場比賽保送次數都在3次以內，課題正逐漸解決。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前指出，佐佐木近期掌握了全新的指叉球（Splitter）握法，恐讓對手難以適應。隨著球隊先發輪值即將迎來史奈爾（Blake Snell）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）歸隊，佐佐木今日這場前5局僅失1分、控球大幅改善的優質表現，有望為自己爭取到穩固的輪值地位。