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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）台灣時間今（12）日在主場出戰舊金山巨人，擔任開路先鋒指定打擊。然而大谷手感持續結冰，今日五次上場打擊全數掛蛋，更在關鍵得點圈機會建功失敗，全壘打荒正式延長至連續51個打席。最終大谷翔平全場繳出5支0、吞2K，多擊成位置不佳的滾地球出局，場上打擊狀況未見起色，最終道奇以3：9不敵巨人。大谷翔平今天一樣以「第一棒、指定打擊」先發上陣，賽前面對外界質疑棒次，大谷在開賽首打席面對巨人先發麥克唐納（Cole McDonald），首球就積極出棒擊成一壘滾地球。3局下，面對二壘有人時，大谷翔平再度擊出二壘滾地球，擊球品質不佳。5局下第三打席，大谷遭變速球攻勢封鎖，揮空吞下三振。6局下，兩隊戰成3：3平手，在二出局、二壘有人的得分關鍵時機下，大谷翔平第四打席登場面對左投蓋奇（Matt Gage），雖有擊出深遠的左外野飛球，大谷的眼神定格在球上，但最終剛好壓線形成界外飛球，隨後大谷再度擊出弱勢滾地球，未能助隊逆轉。道奇雖在前半段與巨人相互拉鋸，比數一度「翻盤再翻盤」，不過巨人最終還是靠著打線串聯優勢，在6、7、9局上都有分數進帳。最終在9局下，大谷翔平再次上場，面對道奇6分大比數落後，仍無力回天，他鎖定一記低角度的曲球，揮棒落空再度吞K出局。大谷在今天這場比賽中並沒有保送上壘紀錄，五個打席沒有安打，吞下2K。大谷翔平賽前罕見進行了場內練習，當時還敲出160公尺巨砲，無奈卻沒能將氣勢延續到場上，最終道奇3：9不敵巨人。回顧數據，大谷翔平近四場比賽沒有任何長打與打點進帳，且每場都吞K，擊球品質與選球狀態都出現明顯下修。且打擊率已從月初約0.260，持續下滑至目前的0.233，OPS也同步下降，自五月開始有安打近呈現出明顯的「熱開局後逐步冷卻」趨勢，目前已經51個打席未見全壘打。