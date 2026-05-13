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▲立仁國小挺過人數過少解散低潮，由六年級率領的10壯士，率隊挺進決賽，寫下熱血故事。（圖／小學體育提供）

▲立仁國小蕭弘智主宰禁區，教練預測他未來有機會長到190公分以上，往更高殿堂邁進。（圖／小學體育提供）

▲立仁國小團隊氛圍良好，靠高年級率領學弟一起奮戰。（圖／小學體育提供）

▲蕭弘智（右二）國小身高就高人一等，還被教練點出擁有大個子少見的柔和手感，以及一顆毫不畏懼的心。（圖／小學體育提供）

雲林縣立仁國小男籃由於學校男女比例不均、城鄉差距資源差距，其中主力禁區蕭弘智身材高大卻擁有柔和手感，打法宛如NBA金塊球星約基奇（Nikola Jokic），場內外都扮演重要角色，連吳佑仁都直言，蕭弘智未來有機會長到190公分以上，繼續追逐籃球夢。114學年度國民小學籃球聯賽，是國小籃球員畢業前最後一場大賽，立仁國小成軍多年、多次打進決賽32強，但近年因為學校男女比例差距、加上招生不易與城鄉資源差距，上屆預賽2連敗被淘汰，六年級這一屆更因臨時成軍，僅有10位球員拚戰，結果「10壯士」竟上演逆襲之旅，讓吳佑仁很感動。「這體現出城鄉差距問題，人口基數少，選材上就受限。」吳佑仁感歎道，「但很感動六年級球員跳出，這一屆有進複賽，目標當然還是冠軍。」除了主力球員幾乎都得靠六年級學長硬撐之外，吳佑仁也提到，小球員在面對大城市球隊時，心態上會比較容易怯場、沒自信，「所以我為他們設計很多戰術、讓他們有方向知道如何進攻、得分。」吳佑仁也提到，立仁國小位處雲林縣，但重要盃賽、錦標賽通常都在大城市進行，小球員得克服通勤造成的疲憊感，在場上與其他強權作戰，更添難處，「像是第一場對高雄獅湖國小，小朋友們路途遙遠，當天狀態都不佳，一直拉不開比分，所幸最後仍以3分險勝。」10位六年級主力滿身疲憊，吳佑仁更強調陣地戰進攻，其中當家中鋒蕭弘智就扮演主要策應角色，「弘智接球策應、接球單打，都是我們穩定取分的主要方式。」吳佑仁補充到，「有他在高位策應、打Inside out，球隊攻守都明顯更穩定。」經過短暫調整，立仁國小第二戰便以超過30分差大勝嘉義港坪國小，但蕭弘智也因為承擔太多壓力，2戰賽後膝蓋出現腫脹，在確定晉級下，第3場面對強敵苗栗大同國小，吳佑仁就刻意控制其上場時間，「本周就要打決賽了，在確定進複賽情況下，我們於是作出戰術考量，讓主力多休息，最後雖然惜敗，但小朋友們也學到很多經驗。」國小聯賽決賽本周開打，採取單淘汰制，無論立仁國小最終走多遠，這屆10位六年級球員，無疑已經寫下屬於他們的難忘回憶。談到對小朋友們未來期待，吳佑仁笑說，至於當家中鋒蕭弘智，吳佑仁直言他未來有機會長到190公分以上，畢業後有機會往更高層級打球，或許是外縣市的甲組球隊，繼續追逐籃球夢，談到球技特色，吳佑仁分析道。難能可貴的是，蕭弘智球場外也是球隊「開心果」，帶動球隊氣氛，「弘智心態真的很好，面對對手高強度防守時，也不會急躁，在場上不疾不徐，維持自己的步調打球，絕不會被影響。」