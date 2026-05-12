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NBA季後賽西區次輪其中一場系列賽今（12）日畫下句點，奧克拉荷馬雷霆隊客場以115：110險勝洛杉磯湖人隊，系列賽以4：0橫掃對手，昂首晉級西區決賽。雷霆隊將在西區決賽中靜候聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼之間的勝者。本場比賽雙方纏鬥至最後一刻才分出勝負。湖人隊雖然在唐西奇（Luka Doncic）傷缺的情況下頑強抵抗，甚至在末節最後40秒靠著八村塁與斯瑪特（Marcus Smart）的接連搶分以110：109反超1分。然而，雷霆隊新星霍姆格倫（Chet Holmgren）在三人包夾下完成關鍵補籃重新奪回領先。隨著詹姆斯（LeBron James）最後拋投不中，加上亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩健的兩罰俱中，雷霆最終以5分之差帶走勝利。俄克拉荷馬雷霆本場比賽多點開花，亞歷山大得到35分、8助攻，米契爾（Ajay Mitchell）延續出色發揮拿到28分4助攻4抄截，霍姆格倫斬獲16分、8籃板。湖人方面，詹姆斯：24分12籃板3助攻，里夫斯（Austin Reaves）得到27分6籃板6助攻8失誤，八村壘25分5籃板。海斯（Jaxson Hayes）18分創下生涯季後賽得分新高。值得一提的是，詹姆斯今日達成本季後賽生涯第147次上雙，正式超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），獨居NBA歷史第3位。儘管41歲的詹姆斯在系列賽中拚盡全力，但在缺少進攻核心東契奇的劣勢下，湖人始終無法撼動衛冕軍雷霆隊。雷霆隊在例行賽對陣湖人便擁有絕對優勢，進入季後賽更展現出等級上的差距。這是詹姆斯職業生涯中第4次在系列賽遭到橫掃。隨著湖人止步西區準決賽，球隊今夏的重建補強計畫，以及詹姆斯的未來動向，將再度成為各界關注的焦點。