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隨著洛杉磯湖人隊在西區準決賽第四戰以110：115不敵奧克拉荷馬雷霆隊，系列賽最終以0：4慘遭橫掃出局。41歲的超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在比賽結束後，主動與雷霆隊球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及霍姆格倫（Chet Holmgren）等人擁抱致意，隨後走進了橘黃色背景的球員通道之中，有些落寞。這場敗仗不僅宣告湖人本賽季的終結，也讓詹姆斯在湖人隊8個賽季僅奪得一冠的成績單再次受到檢視，外界紛紛關注這是否為他在洛杉磯的最後一舞。自2019年詹姆斯加盟湖人以來，球隊戰績起伏劇烈。雖然曾在2020年於泡泡園區奪下隊史第17座總冠軍，但除了該年外，湖人的競爭力逐年下滑。詹姆斯湖人時期戰績回顧：2019年： 無緣季後賽。2020年： 獲得總冠軍。2021年： 首輪出局。2022年： 無緣季後賽。2023年： 西區決賽被橫掃。2024年-2025年： 連續兩年首輪出局。2026年： 次輪被橫掃。數據媒體指出，自園區奪冠後的六年內，湖人隊僅僅贏過三輪季後賽系列賽，這對於志在爭冠的詹姆斯而言無疑是巨大的打擊。在生死戰的最後關頭，詹姆斯雖然全場攻下24分12籃板，但關鍵時刻的防守顯得力不從心。面對雷霆長人霍姆格倫，詹姆斯先是失位遭到空接灌籃，隨後又在籃下被隔扣，展現出年齡增長帶來的體能差距。美國媒體Polymarket Hoops評價詹姆斯的湖人時代時寫道：「一個總冠軍，但自從園區冠軍之後，湖人只贏下了三輪季後賽系列賽……洛杉磯辜負了他。」對於詹姆斯是否會選擇退役，湖人隨隊記者麥克馬洪給出否定判斷，認為他明年大概率會繼續征戰，但留守湖人不再是唯一選擇。目前全聯盟已有五至六支球隊具備簽下他的潛力。曾與詹姆斯並肩奪冠的隊友丹尼·格林（Danny Green）分析指出，詹姆斯很難接受降薪留隊，且目前湖人陣容距離頂級爭冠行列有明顯差距。格林預測，詹姆斯若選擇離開洛杉磯，重回克里夫蘭騎士隊會是非常合適的選擇。東部相對寬鬆的競爭環境將更有利於他再次衝擊總決賽，而洛杉磯的優勢則在於陪伴家人與商業發展。隨著賽季正式謝幕，詹姆斯是否會執行其5,260萬美元的球員選項，或是投入自由市場尋求新起點，將成為這個休賽期NBA最震撼的懸念。