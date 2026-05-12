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洛杉磯湖人今（12）日在主場迎來與衛冕軍奧克拉荷馬雷霆的生死戰（G4）。全場陷入苦戰的紫金軍團，在比賽剩餘12.2秒時僅落後3分，握有追平機會。然而，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）此時的調度卻讓全場球迷與轉播球評目瞪口呆：他將全場手感最燙的八村壘（Rui Hachimura）按在板凳上，反而派上整場枯坐板凳、毫無比賽感的長人克勒貝爾（Maxi Kleber）上場參與最後一擊。這項調度之所以引發軒然大波，是因為八村壘今日展現了如同「日本喬丹」般的統治力。他全場砍下，僅次於里夫斯，更投進全隊最多的。就在比賽讀秒階段，湖人正是靠著八村壘一次超高難度的，才強行續命將比分追至一球差距。然而，在最需要三分火力的最後12.2秒，瑞迪克卻排出了詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）、肯納德（Austin Reaves）、史馬特（Marcus Smart），並搭配的克勒貝爾。最終里夫斯強投追平三分未果，湖人賽季就此終結。美國體育記者湯瑪士（Landon Thomas）隨即在社群媒體X上開砲：「湖人在賽季命懸一線時需要三分，瑞迪克卻把沒打過的克勒貝爾派上去，讓手感火熱的八村壘坐替補席？這太殘酷了。」不少網友直言這項調度簡直是「看傻了眼」，甚至嘲諷詢問瑞迪克是否「買了雷霆橫掃」，才會有這種邏輯鬼才般的安排。憤怒的球迷質疑，八村壘剛完成高難度的四分打，結果最後一擊卻不讓全隊最準的人在場上投球，反而讓剛上場、連熱身都沒熱的人去跑位，這種換法簡直是總教練的「自殺行為」，讓人不禁懷疑球隊是在生死關頭練兵還是單純想放假。在大數據與實戰手感的檢驗下，將系列賽表現最穩定的三分射手八村壘留在場下，無疑成了本場比賽、乃至於整個系列賽最令人費解的關鍵調度。湖人最終以0-4慘遭雷霆橫掃。在少了唐西奇（Luka Dončić）的逆境下，湖人球員已拚盡全力，但教練團在生死關頭的「神調度」，恐怕將讓瑞迪克在接下來的整個夏天都得面對排山倒海的質疑聲浪。