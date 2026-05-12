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洛杉磯湖人今（12）日110：115不敵奧克拉荷馬雷霆，季後賽系列戰連輸4場被淘汰，攤開湖人下季團隊薪資，只剩下5人有保障合約，包含詹姆斯（LeBron James）、八村壘等主力合約都到期，季後賽後2場回神的里夫斯（Austin Reaves）也面臨換約難題，關於湖人制服組的真戰場才正要到來。湖人本季團隊薪資超過1.95億美元，排名高居全聯盟第4，但下季除當家球星唐西奇（Luka Doncic）剩餘3年合約外，還有范德比爾特（Jarred Vanderbilt）1242萬美元、拉拉維亞（Jake LaRavia）600萬美元、布朗尼（Bronny James）229萬美元與蒂埃羅（Adou Thiero）215萬美元，合計團隊薪資僅有7268萬美元。其中里夫斯、艾頓（Deandre Ayton）與史馬特都是球員選項，里夫斯早早宣告跳出，目標尋求一份年均薪超過3000萬美元的複數年合約，艾頓810萬美元到期合約，可能也會優先尋求新約，唯一有可能不跳出合約留隊的僅有史馬特，他下季薪資為530萬美元。合約期滿球員中，詹姆斯無疑是最大咖球星，普遍認為他會以42歲之齡再打一年，但至今都未表態是否續留湖人，回歸家鄉騎士是可能選項，如要留在洛城，可能得接受較低短約。另外季後賽投出價值的八村壘，今年1825萬美元合約也正式到期，他今年以44.3%命中率貢獻1.7顆外線，產量、命中率都是生涯新高，身價可能水漲船高，在湖人尚未與里夫斯、詹姆斯等人談定合約之前，可能無法給出八村壘理想的數字。