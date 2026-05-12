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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）台灣時間今（12）日主場迎戰舊金山巨人，儘管他在投手丘上繳出防禦率0.97的鬼神數據，但今天的打擊繳出5支0、吞2K，未見好轉。針對大谷近期長打熄火，大聯盟生涯累積2043安名將皮辛斯基（A.J. Pierzynski）於節目中語出驚人，直言大谷已不再是年輕小將，二刀流的負擔大，投球隔天還要上場打擊太操勞，甚至在節目中大膽談論未來大谷可能出現「放棄投球」的情況。據日媒報導，大谷在今天比賽結束後9分鐘離開賽場返家。大谷翔平今日續扛道奇先發首棒指定打擊，全場五個打席卻全數掛蛋，且多次都擊成品質不佳的軟弱滾地球，在得點圈有人的關鍵時刻未能拿下分數，此場不僅沒有保送上壘，還吞下2次三振。日媒報導，大谷翔平在比賽結束後9分鐘就離開賽場，未接受任何訪問。對於大谷翔平近期低迷的打擊表現，前大聯盟名捕手、生涯累積超過2000安的皮辛斯基，近期在播客節目《Foul Territory》中表示，大谷翔平已經不再是當年在安那翰天使隊時期的年輕小將。皮辛斯基指出，二刀流對身體的負荷極大，任何一個頂尖選手都不例外，「大谷比起在天使隊時期年紀更大了，而那會對身體造成負擔。你去問任何一個投手，他們都會說投完球隔天身體有多痛。」「即使是現役多年、維持萬全狀態的選手，也會說身體精疲力竭。在這種狀態下站上打擊區，還必須從投出100英里（約161公里）的球，甚至從對手手中擊出安打，並不簡單。」皮辛斯基先是表明這並非易事，且不是大谷的問題，但他隨後解釋，「不會再出現其他這樣的選手了，像他這樣的存在只有一個。」今年7月將滿32歲的大谷翔平，領有多項歷史紀錄已是球壇頂尖的選手。播客節目主持人史考特·布朗氏（Scott Braun）則吐露心聲，「希望大谷能活躍，希望他每天上場、每天打擊、每天投球。」不過，皮辛斯基提出大膽假設，「這是大谷合約開始時我就一直在說的事，如果他有一天醒來，說出『夠了，我想成為以50-50（50轟50盜）為目標的打者，不想再投球了』的話，會變成怎樣？」布朗氏則回應，「總有一天會變那樣的，雖然還不是現在，但你不覺得這就是他今年想拿賽揚獎的原因之一嗎？這樣就能作為個人榮譽留在紀錄中。」大谷翔平今天不僅留下5支0、吞2K的低迷數據，也同時宣告他的全壘打荒突破50個打席，累積至51個打席未開轟，讓外界震驚不已。對於這名獨一無二的奇才來說，如何在年齡、傷痛與紀錄之間取得平衡，將是他在道奇長約中的最大課題。