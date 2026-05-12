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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽次輪Ｇ４，洛杉磯湖人隊在主場以110：115惜敗奧克拉荷馬雷霆隊，系列賽大比分0：4慘遭橫掃淘汰。隨著賽季黯然結束，湖人核心陣容的調整成各界焦點，詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）動向都尚未確定，受傷缺席本系列賽的唐西奇（Luka Doncic）賽後對此做出回應，但他並未對是否出面挽留這些主力給出明確答案。本賽季季後賽因腿筋傷勢全程缺陣的唐西奇，賽後被問及今年夏天是否會積極招募詹姆斯、里夫斯、艾頓（Deandre Ayton）及斯馬特（Marcus Smart）時，他在短暫停頓後意味深長地表示：「咱們拭目以待吧。」對於媒體報導指稱其傷勢並未嚴重到無法出賽，唐西奇展現強硬態度予以反擊：「這非常令人沮喪，媒體上有些報導不實。我甚至還沒接近恢復狀態，如果我能上場，我100%絕對會上的。」他也透露休賽期首要任務是陪伴女兒，並透露正陷入女兒的監護權官司，遺憾宣布今夏將缺席斯洛維尼亞國家隊賽事。31歲的詹姆斯今日出戰40分鐘，繳出24分12籃板3助攻的兩雙數據。賽後談及未來，詹姆斯語帶保留地表示：「我會花幾周時間考慮清楚，我不知道未來會怎樣，時機到了你們就會知道。」雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也對前輩致敬，直言詹姆斯在此年紀展現的競技狀態極為不凡。效力湖人五年的里夫斯此役砍下全隊最高的27分，但也出現8次失誤。談到詹姆斯回歸的意義，里夫斯感性表示：「這對我意義重大，他在新秀年把我庇護在羽翼之下，給了我很多機會並且信任我。」儘管里夫斯對未來保持隨緣態度，但字裡行間流露出對老大哥續留的渴望。今日攻下25分5籃板的八村壘，即將在今夏成為完全自由球員。他賽後表達了對球隊的熱愛：「我愛這個球隊與組織，我很喜歡這裡。」但他也坦言，最終能否續約並非他能主導，將交由經紀人與球團談判。湖人在擁有詹姆斯與唐西奇的雙核心下，卻在次輪慘遭衛冕軍橫掃，管理層在今夏勢必面臨巨大的補強與人員去留壓力。