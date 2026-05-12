我是廣告 請繼續往下閱讀

2007 年 馬刺： 總決賽 4-0 橫掃騎士（馬刺奪冠）



2018 年 勇士： 總決賽 4-0 橫掃騎士（勇士奪冠）



2023 年 金塊： 西決 4-0 橫掃湖人（金塊奪冠）



2026 年 雷霆： 西區準決賽 4-0 橫掃湖人（？）





奧克拉荷馬雷霆隊的青年軍勢不可擋！在今（12）日舉行的NBA季後賽西區準決賽G4中，雷霆隊在客場以115比110險勝洛杉磯湖人，正式以4比0將紫金軍團橫掃出局。隨著詹姆斯（LeBron James）生涯第四度在季後賽遭到「完封」，一項令全聯盟震驚的歷史規律再次被提起：過去凡是在季後賽橫掃詹姆斯的球隊，最終全數奪冠！今日比賽戰至最後一刻，湖人在讀秒階段仍有反撲機會。比賽剩餘12.2秒湖人落後3分，里夫斯（Austin Reaves）接球後嘗試在外線出手追平三分，可惜未能命中，雷霆順利收下關鍵防守籃板並靠著罰球鎖定勝局。即便已經41歲，詹姆斯此役依舊傾盡全力，全場18投8中砍下24分、12籃板與3助攻，無奈在少了核心搭檔唐西奇（Luka Dončić）的情況下，最終仍難敵雷霆攻守一體的戰術壓制，遺憾結束2025-26賽季。隨著雷霆晉級，數據專家指出了一項極其強大的「奪冠鐵律」。在詹姆斯漫長的職業生涯中，連同今年在內僅出現過4次季後賽被橫掃的紀錄，而前3次完成此壯舉的球隊，最終無一例外都捧起了奧布萊恩盃：這項玄學規律顯示，能夠以4比0擊敗擁有詹姆斯的球隊，其戰力與心理素質都已達到爭冠的最頂尖水準。雷霆隊作為今年的例行賽龍頭，不僅展現了成熟的戰術執行力，更具備了這項「冠軍基因」的加持。雷霆隊在SGA（Shai Gilgeous-Alexander）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的帶領下，成功跨越了經驗豐富的湖人山脈。這支平均年齡不到26歲的對五，正以摧枯拉朽之勢衝擊總決賽。對於雷霆球迷而言，這項歷史統計無疑是巨大的強心針。雷霆能否延續馬刺、勇士與金塊的腳步，完成「橫掃詹皇即奪冠」的最後拼圖，寫下隊史首次衛冕冠軍的神話，全世界的籃球迷都在拭目以待。