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洛杉磯道奇當家球星大谷翔平今（12）日交手舊金山巨人，單場5打數無安打還苦吞2次三振，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）罕見說重話，直言他因為狀態不佳已經開始亂揮棒，還首次預告，將在他13日先發登板時作出調動，「我打算在他投球當天，或是投球日隔一天，讓他先退出先發打線，多休息一下。」大谷翔平今日持續以先發第一棒、指定打擊出戰，結果5次上場毫無建樹，還兩度在得點圈機會時無功而返，賽後連續51打席沒有全壘打，期間只有4支安打，這段時間打擊率下修至0成78。道奇總教練羅伯斯昨戰賽後針對大谷翔平近期低潮時，以季初表現對比，直言這位當家球星打擊機制確實出了問題，「他的打擊確實出了問題。賽季初期，就算狀態不是最頂尖，他也能透過選球保送上壘。但今晚的情況非常典型，他現在一心只想透過揮棒來擺脫低潮。」「然而，越是危險的打者，投手就越不可能跟你正面對決。」羅伯斯認為，大谷翔平現在太急於透過揮棒走出低潮，「他現在這種太急著揮棒的想法，實際上並不太好。」羅伯斯過往被問到大谷低潮時，總回應他會自己找到辦法，因此這段發言也被《東京體育》認為，是羅伯斯罕見發表「指導大谷」的言論。本季大谷翔平打出許多拉打至右半邊的滾地球，對此羅伯斯分析道：「單純是太急了。觀察他今年的打席，比起前幾年，拉打或是往一、二壘間方向的球明顯增加許多。」大谷翔平預計將於13日登板投球，羅伯斯也首次在他登板前就預告調動：「我打算在投球當天，或是投球日的隔一天，讓他先退出先發打線，多休息一下。」