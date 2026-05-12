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▲在NBA征戰超過20載，詹姆斯直言自己在聯盟已無須證明任何事。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽次輪於今（12）日落下帷幕，洛杉磯湖人隊在主場以110：115惜敗奧克拉荷馬雷霆隊，系列賽大比分0：4遭到橫掃淘汰。湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在職業生涯第23個賽季的終點，展現了華彩卻壯烈的謝幕表現，他全場出戰並繳出24分12籃板3助攻的數據。賽後詹姆斯面對未來動向與失利表現豁達，甚至幽默自嘲「40歲後開始忘記很多事情」。在系列賽生死戰中，湖人直到最後一刻仍有反撲機會，可惜里夫斯（Austin Reaves）絕平三分球失手，湖人遺憾出局。若這場球賽是詹姆斯在洛杉磯、甚至是湖人生涯的最後一戰，他至少戰鬥到了最後一秒。詹姆斯賽後感性表示：「我已經傾盡全力了。我只能控制我能控制的事，雖然討厭輸球，但我離開球場時問心無愧。」他強調，儘管結果不如人意，但他並不認為這個賽季令人失望。面對外界關注他離開球場時的情緒，年滿41歲的詹姆斯自嘲回應：「我覺得過了40歲之後，就會開始忘記過去發生過的事情，所以我甚至都不記得最後幾次離開球場的情景了。」即便已步入職業生涯暮年，詹姆斯對籃球的熱愛依舊。他提到：「我對籃球的熱愛始終都在，但對我來說，過程始終更加重要。如果我不再熱愛這個過程，我也會不再熱愛這項運動。」在NBA征戰超過20載，詹姆斯直言自己在聯盟已無須證明任何事。「我已經做到了一切，見過了一切。現在參與競爭並努力贏得冠軍，單純就是一種激勵因素。」至於球迷最關心的未來動向，詹姆斯表示目前傷痛還很新鮮，需要幾週的時間來消化整個賽季的殘酷。他表示：「我不知道未來會給我帶來什麼，我會回家與家人重新調整、共度時光。等到時機到了，你們就會知道我的決定。」本賽季詹姆斯在隊中嘗試了不同的角色。他提到，職業生涯中從未擔任過第三選擇，能在這兩者之間切換並重回領導者角色，對他而言是一段很酷的經歷。