洛杉磯湖人今（12）日主場再度失守，110：115惜敗給奧克拉荷馬雷霆，季後賽系列戰0：4被橫掃，NBA官方賽後發布雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）最後32.8秒逆轉灌籃，結果籃下視角清楚看到霍姆葛倫接球後、疑似滑行多達5步，才頂開「詹皇」詹姆斯（LeBron James）灌籃得手，立刻吸引球迷議論紛紛，湖人球迷更絕望怒吼，「走步＋籃下3秒，裁判到底在幹嘛？」

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霍姆葛倫逆轉灌籃　其實明顯走步了？

湖人稍早展現出系列賽最佳競爭力，一路與衛冕軍雷聽緊咬比分，最後100秒先靠八村壘4分打追近至2分差，讀秒階段史馬特切入犯規進算超前，一度以110：109逆轉戰局，結果回過頭32.8秒霍姆葛倫在籃下拿球後，擠開詹姆斯完成雙手灌籃，再度要回領先。

賽後NBA官方IG發布這次關鍵進球的不同視角，搭配貼文寫下「CHET FOR LEAD！（切特要回領先！）」，結果球迷卻聚焦在其他事情上。

湖人被5步灌籃淘汰　湖人迷表示怒吼難以接受

根據畫面顯示，霍姆葛倫拿球後在做出假動作時，雙腳明顯在地面滑行，最終才能在沒下球情況下，從籃框左側移動到右側灌籃，期間走了至少5步，後方的史馬特也做出走步手勢，示意裁判吹哨，但裁判最終並未響哨。

儘管本場開打前，湖人早已陷入0：3落後，論戰力難與兵強馬壯的雷霆抗衡，但球迷仍無法忍受湖人熱血逆轉後，竟是用這種方式再度被逆轉，紛紛在留言區痛罵，「因為這球被淘汰，真的很荒唐，無法讓人接受」、「很棒的視角，這球確實走步了」、「沒看到走步是瞎了嗎？」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。