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洛杉磯湖人隊在西區準決賽第四戰以110：115惜敗雷霆隊，系列賽最終以0：4慘遭橫掃，正式告別本賽季。知名球評李亦伸針對此役及湖人隊未來動向進行深度分析，他語出驚人地表示，看板球星詹姆斯（LeBron James）今年夏天離開湖人的機率高達99%，且極大機率轉戰金州勇士或重返克里夫蘭騎士。李亦伸指出，湖人隊在對陣雷霆的系列賽中已「打光了所有子彈」，儘管展現出應有的韌性與拼勁，但仍難敵衛冕軍實力。他直言：「這場比賽有可能是LeBron穿湖人球衣的最後一場比賽。」對於詹姆斯的續約可能，李亦伸抱持極度保留的態度，認為其留隊機率僅有1%。他分析，一旦詹姆斯離隊，湖人將進入以唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）為核心的重建期，但他也悲觀預測，失去詹姆斯的湖人未來恐怕會每況愈下，難以成為比現狀更好的球隊。針對詹姆斯的未來，李亦伸點出兩個具備「不平凡意義」的方向，首先是加盟金州勇，尋找柯瑞（Stephen Curry）聯手。李亦伸認為，若兩大傳奇球星能在職業生涯最後兩年合體，不僅對彼此極具意義，更會造成全NBA的轟動。其次是重返克里夫蘭騎士，回到家鄉球隊加盟騎士。不過李亦伸也提醒，騎士隊目前的薪資空間已接近飽和，且球團是否認為有必要「迎回」詹姆斯，仍是一個巨大的考量因素。儘管里夫斯在系列賽中失誤偏多（G4出現8次失誤），但李亦伸為其緩頰。他認為在湖人目前的體系下，里夫斯必須承擔大量的控球、得分與組織任務，角色功能幾乎等同於「場上的另外一個LeBron」。隨著湖人賽季謝幕，李亦伸最後強調，詹姆斯的離去將標誌著湖人進入一個全新的開始。究竟這支老牌豪門會因此脫胎換骨，還是陷入長期低迷，未來一年的佈局將值得全世界球迷關注。