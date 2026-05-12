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▲詹姆斯、唐西奇在湖人本季例行賽展現絕佳默契，兩人在場上感性擁抱是一大經典。（圖／路透／達志影像）

▲由詹皇、里夫斯、唐西奇組成的湖人「三巨頭」在今年例行賽大開殺戒，展現絕佳默契，可惜在季後賽並不能看到三人同場作戰。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯湖人隊2025-2026賽季畫下句點！台灣時間今（12）日，湖人在西區準決賽第四戰不敵衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，系列賽遭到0：4橫掃。隨著41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第23個賽季結束，美媒《SI》隨即發布湖人本季戰報，銳評湖人例行賽靠著詹姆斯、唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves）的「三巨頭」合作無間拿到「B+」，季後賽次輪即使遭完封也有「B」，整體表現不俗。不過例行賽33分的唐西奇，最後缺陣超過一個月，詹姆斯即使制霸季後賽仍後繼無力，將成為湖人球迷長久的傷痛。湖人今天在洛杉磯主場迎戰強敵雷霆，雙方你來我往，直到第三節結束還是相當膠著。第四節湖人一度看到奪勝曙光，靠著八村壘與斯瑪特（Marcus Smart）追分攻勢，以110：109反超1分。然而賽前就被湖人教頭瑞迪克稱為「怪物」的霍姆格倫（Chet Holmgren），關鍵補籃得分，最終雷霆再靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）兩罰全中，以115：110送湖人放暑假，完成本次季後賽8連勝。對於湖人賽季結束，美媒《SI》也隨即發布湖人賽季評價。回顧例行賽，湖人繳出「53勝29敗」、西區第四的優異成績，這是自2011年以來的最佳戰績。本季也是唐西奇轉戰洛城的首個完整球季，他展現了接班球隊基石的氣勢，與里夫斯（Austin Reaves）成為新的進攻指標。而詹姆斯缺席首月，里夫斯因小腿傷勢缺席一個月，儘管如此，湖人仍贏得53勝，更在三月打出16勝2敗的瘋狂表現，證明了由里夫斯、唐西奇以及詹皇組成的「唐、里、詹」三巨頭的威脅力。不過湖人本季季後賽走得極其艱辛，聯盟得分王盧卡·唐西奇（Luka Doncic）因傷缺席了整個季後賽行程。儘管少了場均33.5分的進攻引擎，詹姆斯依然在季後賽展現「經典詹皇」身手，在首輪強碰休士頓火箭時，帶領球隊在奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）缺陣多場的情況下，以總比分4：2挺進第二輪，展現老將價值。雖湖人最終遭到雷霆橫掃，但季後賽也得到「B」級評價。在少了唐西奇與首輪缺陣的里夫斯下，湖人能突破首輪已屬不易，然而面對衛冕軍雷霆，戰力斷層還是浮出水面。 41歲的詹姆斯在季後賽再次證明自己仍有主宰力，但在唐西奇無法上場的情況下確實力不從心。本季除了三巨頭表現外，湖人今年的戰力深度也是關鍵。日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）投籃效率創下生涯新高，而交易截止日找來的射手肯納德（Luke Kennard）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）也各司其職，尤其八村壘在季後賽大放異彩，打出自身價值。艾頓雖然數據不如全盛期，但場均12.5分、8籃板的表現，穩定了湖人例行賽時薄弱的禁區。隨著球季落幕，目前詹姆斯未來動向尚未確定，但41歲的他會不會繼續打、能否再次在湖人創造歷史巔峰、「三巨頭」能否再合作？也是湖人球迷在傷心之餘，最關心的事情。