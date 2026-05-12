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▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

5月8日在密爾瓦基的American Family球場，24歲的釀酒人先發投手「Miz」米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）在生涯首次對上紐約洋基隊，就繳出6局無失分、11次三振的輾壓式內容。然而，更讓人震驚的是，他所投出的95球中，有10球超過103哩（165.7公里），其中還有3球達到2008年開始採用Statcast系統以來，先發投手的最快球速103.6哩（166.7公里），所有人才發現，或許我們都低估了這位201公分長的超級天才投手。米澤羅斯基這場比賽所創下關於球速的紀錄大致如下（相關球速紀錄均是基於2008年以後啟用的Statcast系統）：1，1局上只投10球就連續解決3名打者，全都是快速球，最慢102.4哩（164.8哩），最快103.6哩，其中有7球超過103哩2，此役他破103哩的球速分別是103、103.2、103.3、103.3、103.5、103.1、103.6（1局上）、103.6、103.6（2局上）、103（5局上）3，在此之前，大聯盟先發投手最快球速紀錄是2022年希克斯（Jordan Hicks）的103.2哩（166公里）4，在此之前，大聯盟先發投手超過103哩的只有3次，其中一次米澤羅斯基自己在5月1日對華盛頓國民隊投出的103哩，另一次是韋蘭德（Justin Verlander）的103.1哩5，在此之前，大聯盟先發投手在5局以後所投出的最快球速是底特律老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）在2025年5月25日對克里夫蘭守護者之戰於第5局投出的102.6哩（165.1哩），Miz在第5局投出破紀錄的103哩6，大聯盟本季高於103.6哩的球速只有聖地牙哥教士隊終結者米勒（Mason Miller）在4月25日對亞歷桑納響尾蛇所投出的103.8哩（167公里）7，全場有22球超過102哩（164.1哩）、10球超過103哩，其中在第6局最快仍有102.7哩（165.2公里）8，165公里（102.5哩）以上的有14球，超過160公里（99.4哩）有49球上述的內容，看得出米澤羅斯基絕對擁有超乎原先所預期的球速實力，畢竟一般來說，先發投手為了拉長局數，在一局接著一局的投球中，所多會有所保留，不像教士終結者米勒那般，可以在「限定1局」的投球中盡情飆速。但為何Miz會在這一場比賽中突破爆氣？他的解釋很簡單，就是歸於腎上腺素發酵，畢竟這是頭一遭對上洋基。這可以從比賽一開始就火球連發看得出來，特別是在面對第三位打者，也就是最強的洋基隊長賈吉（Aaron Judge），連續飆出4顆超過103哩的速球，最終是以103.6哩的火球讓對方擊出飛球出局。米澤羅斯基在去年6月12日的大聯盟生涯初登板對聖路易紅雀隊投出5局無安打、無失分的內容，6月20日對明尼蘇達雙城投完前6局，維持挑戰「完全比賽」的機會，可惜7局一上場先對Byron Buxton投出保送，再挨Matt Wallner一記2分彈而破功，但初登板後連11局無失打已經刷新了1900年以後的大聯盟紀錄。但之後他還是繳了不少「學費」，2025年15度登板拿下5勝3敗戰績，防禦率4.36，ERA+是低於聯盟平均值的97，每局被上壘率1.24。2026年球季似乎看得出他更加成熟、具名將之風的投球內容，8場先發防禦率2.45，ERA+高達167，每局被上壘率僅0.96，70次三振與K/9值14.3都高居大聯盟第一。關鍵可能就在於速球的進化，在使用比例上從去年的55.1%增加到今年的61.2%，均速去年99.3哩、今年99.5哩是差不多，但在揮空率上從去年的32.5%進步到今年的45.3%，兩好球後的三振率（PutAway%，兩好球後下一球製造三振的比率）從去年的23%進步到今年的34.3%。顯然他對速球進壘點的掌控是更加成熟的。Miz的另外兩種武器亦是大聯盟頂級水準，像是他的滑球本季均速達到94.9哩（152.7公里），均速破150公里的滑球難道不應該被歸類在卡特球嗎？沒錯！就是被定位為「滑球」。他的滑球雖然位移不大，但如果你想成是「位移大的快速球」是不是就覺得很可怕？的確，他的滑球或許不是製造三振的主要工具，但對手打擊率僅0.111是要遠低於速球的0.205。然而對許多打者來說，米澤羅斯基的「高速曲球」可能才是最難攻略的球種，本季均速87.2哩（140.3公里），作為面對左打的引誘球來說，功效極佳，對手打擊率也只有0.120。但無論如何，Miz評價最高的還是被認為是大聯盟歷史頂尖等級的速球，這得利於他出手延展來到7.7呎（2.35公尺）左右，放球點比平均水準超前大約1英尺，對打者來說，視覺球速會比實際球速多出2哩，更何況本季的速球平均轉速突破2600，來到2601。這樣的24歲先發投手是不是真的很可怕？