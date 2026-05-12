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▲當時年僅9歲的梅西，在朋友家中遇見了朋友的堂妹安東內拉。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅西最為人稱道的浪漫行為，並非昂貴的珠寶，而是在關鍵時刻的守護。（圖／美聯社／達志影像）

▲安東內拉不僅是梅西的妻子，更是他心靈的避風港。（圖／美聯社／達志影像）

當2026年世界盃的戰鼓在美加墨大地敲響，全球球迷除了關注阿根廷超級球星梅西（Lionel Messi）能否帶領阿根廷再創輝煌，場外花邊也是球迷關注的焦點。梅西和老婆安東內拉（Antonela Roccuzzo ）長達將近30年的愛情故事，簡直就像是現實版的浪漫童話。兩人的感情不僅沒有因為「異地戀」轉淡，還隨著時間更加濃烈，2022年梅西世界盃奪冠，在場邊和老婆及家人慶祝的畫面，感動眾人。這段情緣始於1996年的阿根廷羅薩里奧。當時年僅9歲的梅西，在朋友家中遇見了朋友的堂妹安東內拉。據說梅西對這位「小黑莓」（安東內拉的暱稱）一見鍾情，甚至曾在情書中大膽預言：「總有一天，你會成為我的女朋友。」然而，這段兩小無猜的感情曾因梅西遠赴西班牙巴塞隆納求學與訓練而面臨考驗。在那個通訊尚未發達的年代，兩人雖相隔萬里，梅西卻始終沒有忘記那個家鄉的女孩。梅西最為人稱道的浪漫行為，並非昂貴的珠寶，而是在關鍵時刻的守護。2005年，安東內拉因摯友意外過世陷入低潮。得知消息後，當時正值職業生涯上升期的梅西，二話不說立即搭機橫跨大西洋回到羅薩里奧，陪在安東內拉身邊走過低谷。正是這份患難與共的深情，讓兩人正式確立了戀人關係。即便後來梅西榮膺多座金球獎、身價暴漲，他在私生活中卻極其自律，從未傳出任何緋聞。他曾公開表示：「我贏得的一切都比不上與安東內拉共度的時光。」兩人於2017年回到家鄉羅薩里奧舉行了「世紀婚禮」，如今育有三個可愛的兒子：蒂亞戈、馬特歐與希羅。在梅西的社群平台上，除了足球，最多的就是與妻小的合照。安東內拉不僅是梅西的妻子，更是他心靈的避風港；在2022年卡達世界盃奪冠後，梅西在場場狂歡中第一時間尋找妻兒擁抱的畫面，感動了全球無數觀眾。步入2026年，38歲的梅西依然在美職聯與國家隊展現球王風範。對他而言，這屆世界盃或許是競技生涯的終章，但與安東內拉的愛情，依然是他前進的最大動力。