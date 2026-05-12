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▲C羅與喬治娜自2016年相識交往至今，愛情長跑多年並共同撫養5名子女。（圖／美聯社／達志影像）

▲古茲曼引述喬治娜身邊人士的說法指出，雖然C羅對婚期保密到家，但目前兩人已將日期暫定為2026年7月19日世界盃後。（圖／美聯社／達志影像）

41歲的葡萄牙巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）與相戀多年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）去年確定走入婚姻殿堂。當時喬治娜在社群媒體曬出價值高達600萬歐元(約2億台幣)的巨型鑽戒，甜喊「我願意」。據傳兩人婚禮將在本屆世界盃結束後舉辦，但C羅方面相當保密。隨著2026年美加墨世界盃進入倒數，此事也更受到關注。C羅與喬治娜自2016年相識交往至今，愛情長跑多年並共同撫養5名子女。日前喬治娜在個人社群平台上大方秀出無名指上的超大鑽戒，並以西班牙文寫下：「是的，我願意，今生來世都如此」，正式宣告C羅求婚成功。根據西班牙媒體《D Corazon》記者古茲曼（Alberto Guzman）在國家電視台（TVE）節目中披露，這枚意義非凡的訂婚鑽戒價值高達600萬歐元（約合新台幣約2億元）。不僅如此，霸氣的C羅為了展現對未婚妻的極致寵愛，還額外贈送了一輛保時捷跑車、兩支總價逾5萬歐元的名錶，以及價值3萬歐元的頂級設計師服飾，奢華程度令人咋舌。關於這場被譽為「足壇世紀婚禮」的盛事究竟何時舉行？古茲曼引述喬治娜身邊人士的說法指出，雖然C羅對婚期保密到家，但目前兩人已將日期暫定為2026年7月19日世界盃後。這個時間點正好緊接在美加墨世界盃決賽之後，完全符合外界先前對於「世界盃後完婚」的預期。在婚禮地點的選擇上，古茲曼明確表示：「所有跡象都指向葡萄牙。」這意味著C羅極有可能選擇回到家鄉，在親友與全球粉絲的祝福下完成這件終身大事。對現年41歲的C羅而言，2026年最重要的大事將是再次帶領葡萄牙隊征戰美加墨世界盃，力拚生涯首座大力神盃；而在球場外，他也終於兌現了先前在實境節目中所說「百分之一千確定會向她求婚」的霸氣承諾。若葡萄牙能在本屆賽事取得佳績，這場接續在世界盃後的世紀婚禮，勢必將成為C羅傳奇生涯中最浪漫的完美句點。