我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）進入倒數階段，巴西國家隊最受矚目的懸念終於有了初步答案。根據知名轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）於今（12）日正式公布了55人的初步大名單，其中最令全球球迷驚喜的，莫過於背號10號的指標球星內馬爾（Neymar）名列其中。早先阿根廷前王梅西（Lionel Messi）公開喊話，希望內馬爾能入選，看起來是發揮了影響力。自2023年在對陣烏拉圭的比賽中遭遇膝蓋重傷後，內馬爾已遠離「森巴軍團（Seleção）」近三年的時間。由於安切洛蒂過去一直強調「唯有身體狀態達到100%的人才能入選」，且內馬爾在今年3月對陣法國與克羅埃西亞的友誼賽中缺席，當時外界普遍認為他的國家隊生涯可能已經落幕。然而，安切洛蒂當時曾留下一線生機表示：「如果他能以100%的狀態迎接世界盃，他就能參賽。3月沒選他是因為他還沒準備好」。隨後，內馬爾展開了密集的復健過程，甚至接受了高濃度血小板血漿（PRP）治療以加速組織修復。內馬爾重返兒時母隊桑托斯（Santos）後的競技狀態，顯然打動了教練團。回歸至今，他在13場比賽中累計貢獻了9次進球與助攻。雖然目前入選的是55人的大名單，但這對於這位標誌性球員重返世界盃最高殿堂而言，無疑是跨出了關鍵性的一步。儘管進入初選名單讓球迷振奮，但安切洛蒂接下來面臨將名單縮減至最終26人參賽名單的艱鉅任務。對於內馬爾來說，目前的表現已證明他依然能在場上奔跑，但接下來他必須在訓練營中向安切洛蒂證明，他擁有足夠的身體能力與領袖氣質，帶領巴西隊重返榮耀，爭奪隊史第六座世界盃冠軍。