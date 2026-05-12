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▲Austin Reaves絕望的在中線附近彎下腰，雙手抱頭極度沮喪，沒有人會責怪他沒能投進這個高難度又是賭博式三分球。（圖／美聯社／達志影像）

▲球評預估老詹至少還會再打兩季，打滿25季再考慮退休。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人vs.雷霆G4終場前8秒，湖人110：113落後雷霆三分，湖人必須把握這次出手追平比分，否則系列賽將提前結束。G4賽前，湖人已經0：3落後，G4再輸，湖人就要提早放假，這一戰也很可能是41歲老頭LeBron James湖人生涯最後一戰。湖人後衛Austin Reaves在高位持球、隊友假擋拆掩護，Reaves往左路帶一步三分出手，彈道和出手都差不多，可惜力道稍強，碰框後高彈跳、球不進，這次三分賭注拚的不只是延長系列賽，更重要的是湖人與LeBron James未來。所有人都知道，Austin Reaves這一擊三分失手，比賽幾乎就宣告結束，雷霆拉下籃板，湖人馬上犯規凍結時間，但大勢已去。Austin Reaves絕望的在中線附近彎下腰，雙手抱頭極度沮喪，沒有人會責怪他沒能投進這個高難度又是賭博式三分球，這種球進了是球運和氣勢，但雷霆還有最後8秒反擊機會，湖人情勢依舊不利。但球沒進，幾乎就是宣判湖人輸球。只有「老詹」LeBron James走向蹲在地板上抱頭懊惱的Austin Reaves，老詹說：「這一球投得漂亮，把頭抬起來。」這是NBA史上最偉大球員在球隊輸球、系列賽被淘汰、隊友萬分沮喪、球迷完全失落情況下，留下的最後註記。老詹鼓舞最後一擊出手的Austin Reaves幹得漂亮，更重要的是把頭抬起來，勇敢向前，面對一切，以及未來更多的挑戰和未知。這是格局氣度更是高度，老詹湖人生涯很可能就走到這裡，他不會退休，也不準備退休。我預估老詹至少還會再打兩季，打滿25季再考慮退休。對雷霆系列賽湖人0：4被橫掃，老場均23.3分、6籃板、6助攻，投籃命中率5成，三分命中率3成7，如果不考慮 老詹41歲隨時可能退休，這分數據是要拿年薪至少5000萬美元，甚至頂薪合約。被許多湖粉和球迷罵慘的Austin Reaves，對雷霆系列賽四戰場均20.8分、6.8助攻，投籃命中率4成3，三分命中率3成，失誤5.5次，三分命中率低迷，失誤偏高。Austin Reaves是季後賽湖人第一主控和持球手，他必須得在高端戰局打得更出色才能證明自己。但老實說，以湖人武器和對位打雷霆，Austin Reaves的表現和承擔的責任很難再挑剔他，他在場上要控球、要組織、要突破、還要得分，他已經做到極致。湖人就是技不如人，但沒有輸得很難看。老詹就是史上最偉大球員，他既不生氣也沒有情緒，更不沮喪失望，他知道如何帶領隊友贏球，即使輸球，更懂得如何安撫隊友，給予最大溫暖和依靠，幫助球隊往前走。今年夏天老詹會做出決定，續留湖人還是轉隊，沒有老詹的湖人是會更強大，還是不如老詹帶隊世代，這很有趣。Austin Reaves已經打出明星級身手和價值，別再胡扯他的防守是對手提款機。我喜歡這支湖人和教練JJ Redick，他們有不少缺陷，但已經打得近乎完美。