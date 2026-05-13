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比賽地點： 馬刺主場（Frost Bank Center）





馬刺主場（Frost Bank Center） 開賽時間： 5月13日（三）上午08：00





文班亞馬的情緒控管： 經歷驅逐風波後，他能否在G5受到高強度身體對抗後保持冷靜而不受情緒影響？





經歷驅逐風波後，他能否在G5受到高強度身體對抗後保持冷靜而不受情緒影響？ 愛德華茲的火力延續： 連兩場高強度輸出後，「蟻人」是否有足夠體能維持40分鐘的高壓對抗？





連兩場高強度輸出後，「蟻人」是否有足夠體能維持40分鐘的高壓對抗？ 板凳奇兵： 天王山之戰往往需要奇兵跳出，誰會是那個改變節奏的關鍵球員？





天王山之戰往往需要奇兵跳出，誰會是那個改變節奏的關鍵球員？ 主場優勢 vs. 客場氣勢： 馬刺主場的「銀黑軍團」聲浪能否壓制住灰狼的反撲火氣？





聖安東尼奧馬刺： 無。





無。 明尼蘇達灰狼： Donte DiVincenzo（賽季報銷）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 明尼蘇達灰狼 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G5)

NBA 2026年季後賽西區準決賽進入最高潮！台灣時間5月13日，聖安東尼奧馬刺將回到主場Frost Bank Center，與明尼蘇達灰狼展開關鍵的第五戰。目前雙方戰成2-2平手，回歸起跑點。回顧G4，灰狼靠著「蟻人」愛德華茲史詩級的演出守住主場，而馬刺核心文班亞馬則經歷了職業生涯首次季後賽驅逐風波。這場「天王山之戰」的勝者，將握有晉級西區決賽的絕對主動權。✳️馬刺在G4雖然落敗，但最令聖城球迷揪心的莫過於文班亞馬（Victor Wembanyama）在次節因揮肘動作遭驅逐出場。幸運的是，聯盟審查後認定該動作並無加重懲處必要，避免了禁賽處分。回到主場的馬刺，勢必會利用文班亞馬的高度優勢重新建立禁區屏障，並修正G4末節進攻斷電的問題，力求在主場球迷助威下奪下聽牌權。灰狼在G4展現了極其強韌的心理素質，在系列賽1-2落後的絕境下，硬是靠著愛德華茲（Anthony Edwards）接管比賽將戰局扳平。灰狼目前的策略非常明確：利用強悍的身體對抗消耗文班亞馬，並由愛德華茲發動高效率的個人進攻。帶著扳平比分的氣勢前往聖安東尼奧，灰狼若能延續G4的防守強度，將有機會在客場反客為主。✳️馬刺在G4輸球的一大主因在於射手群集體迷航，當文班亞馬遭到灰狼驅逐後，外圍射手群未能挺身而出提供火力支援。G5回到熟悉的籃框，馬刺的側翼球員必須找回準心，分擔進攻壓力，才能讓文班亞馬在禁區有更多1對1的機會。灰狼目前的進攻高度依賴愛德華茲的單打與切傳。數據顯示，當愛德華茲在季後賽得分超過30分時，灰狼的勝率極高。此外，灰狼在G4展現了優於馬刺的籃板掌控力，這將是他們在天王山之戰中能否維持領先的關鍵保險。✳️上一場比賽文班亞馬因「揮肘風波」提前離場，讓他對球隊感到愧疚。本季他已多次展現「反彈能力」，在遭遇挫折後的下一場比賽往往會繳出更加恐怖的數據，也讓人期待他能否率馬刺搶下天王山之戰的勝利。作為系列賽最具統治力的球員，文班亞馬在G5能否冷靜應對灰狼的身體對抗，並在攻守兩端重新打出30+15的數據，將直接決定馬刺的勝負。愛德華茲在G4狂轟，並在最後關頭多次命中關鍵球，證明了他就是當今聯盟最強的「大賽球員」之一。他不僅在得分上威脅巨大，其帶動全隊防守的熱情更是灰狼能扳平比分的精神支柱。在客場的天王山之戰，愛德華茲能否頂住壓力，持續在進攻端摧毀馬刺的防線，全世界球迷都在看。✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：