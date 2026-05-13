NBA 2026年季後賽西區準決賽進入最高潮！台灣時間5月13日，聖安東尼奧馬刺將回到主場Frost Bank Center，與明尼蘇達灰狼展開關鍵的第五戰。目前雙方戰成2-2平手，回歸起跑點。回顧G4，灰狼靠著「蟻人」愛德華茲史詩級的演出守住主場，而馬刺核心文班亞馬則經歷了職業生涯首次季後賽驅逐風波。這場「天王山之戰」的勝者，將握有晉級西區決賽的絕對主動權。
✳️ 聖安東尼奧馬刺（西區第 2） vs. 明尼蘇達灰狼（西區第 6）
馬刺在G4雖然落敗，但最令聖城球迷揪心的莫過於文班亞馬（Victor Wembanyama）在次節因揮肘動作遭驅逐出場。幸運的是，聯盟審查後認定該動作並無加重懲處必要，避免了禁賽處分。回到主場的馬刺，勢必會利用文班亞馬的高度優勢重新建立禁區屏障，並修正G4末節進攻斷電的問題，力求在主場球迷助威下奪下聽牌權。
明尼蘇達灰狼：氣勢如虹！狼王帶領北大荒軍團逆襲
灰狼在G4展現了極其強韌的心理素質，在系列賽1-2落後的絕境下，硬是靠著愛德華茲（Anthony Edwards）接管比賽將戰局扳平。灰狼目前的策略非常明確：利用強悍的身體對抗消耗文班亞馬，並由愛德華茲發動高效率的個人進攻。帶著扳平比分的氣勢前往聖安東尼奧，灰狼若能延續G4的防守強度，將有機會在客場反客為主。
✳️ 近況分析
聖安東尼奧馬刺：找回外線準星是首要任務 馬刺在G4輸球的一大主因在於射手群集體迷航，當文班亞馬遭到灰狼驅逐後，外圍射手群未能挺身而出提供火力支援。G5回到熟悉的籃框，馬刺的側翼球員必須找回準心，分擔進攻壓力，才能讓文班亞馬在禁區有更多1對1的機會。
明尼蘇達灰狼：愛德華茲的體能與領袖魅力 灰狼目前的進攻高度依賴愛德華茲的單打與切傳。數據顯示，當愛德華茲在季後賽得分超過30分時，灰狼的勝率極高。此外，灰狼在G4展現了優於馬刺的籃板掌控力，這將是他們在天王山之戰中能否維持領先的關鍵保險。
✳️ 焦點球星
聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 上一場比賽文班亞馬因「揮肘風波」提前離場，讓他對球隊感到愧疚。本季他已多次展現「反彈能力」，在遭遇挫折後的下一場比賽往往會繳出更加恐怖的數據，也讓人期待他能否率馬刺搶下天王山之戰的勝利。作為系列賽最具統治力的球員，文班亞馬在G5能否冷靜應對灰狼的身體對抗，並在攻守兩端重新打出30+15的數據，將直接決定馬刺的勝負。
明尼蘇達灰狼：愛德華茲（Anthony Edwards） 愛德華茲在G4狂轟36分，並在最後關頭多次命中關鍵球，證明了他就是當今聯盟最強的「大賽球員」之一。他不僅在得分上威脅巨大，其帶動全隊防守的熱情更是灰狼能扳平比分的精神支柱。在客場的天王山之戰，愛德華茲能否頂住壓力，持續在進攻端摧毀馬刺的防線，全世界球迷都在看。
✳️ 觀戰重點
馬刺 VS. 灰狼 G4 精彩回顧：
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NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
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- 比賽地點： 馬刺主場（Frost Bank Center）
- 開賽時間： 5月13日（三）上午08：00
馬刺在G4雖然落敗，但最令聖城球迷揪心的莫過於文班亞馬（Victor Wembanyama）在次節因揮肘動作遭驅逐出場。幸運的是，聯盟審查後認定該動作並無加重懲處必要，避免了禁賽處分。回到主場的馬刺，勢必會利用文班亞馬的高度優勢重新建立禁區屏障，並修正G4末節進攻斷電的問題，力求在主場球迷助威下奪下聽牌權。
明尼蘇達灰狼：氣勢如虹！狼王帶領北大荒軍團逆襲
灰狼在G4展現了極其強韌的心理素質，在系列賽1-2落後的絕境下，硬是靠著愛德華茲（Anthony Edwards）接管比賽將戰局扳平。灰狼目前的策略非常明確：利用強悍的身體對抗消耗文班亞馬，並由愛德華茲發動高效率的個人進攻。帶著扳平比分的氣勢前往聖安東尼奧，灰狼若能延續G4的防守強度，將有機會在客場反客為主。
✳️ 近況分析
聖安東尼奧馬刺：找回外線準星是首要任務 馬刺在G4輸球的一大主因在於射手群集體迷航，當文班亞馬遭到灰狼驅逐後，外圍射手群未能挺身而出提供火力支援。G5回到熟悉的籃框，馬刺的側翼球員必須找回準心，分擔進攻壓力，才能讓文班亞馬在禁區有更多1對1的機會。
明尼蘇達灰狼：愛德華茲的體能與領袖魅力 灰狼目前的進攻高度依賴愛德華茲的單打與切傳。數據顯示，當愛德華茲在季後賽得分超過30分時，灰狼的勝率極高。此外，灰狼在G4展現了優於馬刺的籃板掌控力，這將是他們在天王山之戰中能否維持領先的關鍵保險。
✳️ 焦點球星
聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 上一場比賽文班亞馬因「揮肘風波」提前離場，讓他對球隊感到愧疚。本季他已多次展現「反彈能力」，在遭遇挫折後的下一場比賽往往會繳出更加恐怖的數據，也讓人期待他能否率馬刺搶下天王山之戰的勝利。作為系列賽最具統治力的球員，文班亞馬在G5能否冷靜應對灰狼的身體對抗，並在攻守兩端重新打出30+15的數據，將直接決定馬刺的勝負。
明尼蘇達灰狼：愛德華茲（Anthony Edwards） 愛德華茲在G4狂轟36分，並在最後關頭多次命中關鍵球，證明了他就是當今聯盟最強的「大賽球員」之一。他不僅在得分上威脅巨大，其帶動全隊防守的熱情更是灰狼能扳平比分的精神支柱。在客場的天王山之戰，愛德華茲能否頂住壓力，持續在進攻端摧毀馬刺的防線，全世界球迷都在看。
✳️ 觀戰重點
- 文班亞馬的情緒控管： 經歷驅逐風波後，他能否在G5受到高強度身體對抗後保持冷靜而不受情緒影響？
- 愛德華茲的火力延續： 連兩場高強度輸出後，「蟻人」是否有足夠體能維持40分鐘的高壓對抗？
- 板凳奇兵： 天王山之戰往往需要奇兵跳出，誰會是那個改變節奏的關鍵球員？
- 主場優勢 vs. 客場氣勢： 馬刺主場的「銀黑軍團」聲浪能否壓制住灰狼的反撲火氣？
- 聖安東尼奧馬刺： 無。
- 明尼蘇達灰狼： Donte DiVincenzo（賽季報銷）。
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|08:00 AM
|明尼蘇達灰狼 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G5)
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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