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2026年倫敦世界桌球團體錦標賽男團決賽正式落下帷幕，中國隊順利衛冕冠軍。然而，拿下致勝點的21歲小將林詩棟，卻因賽後極具爭議的慶祝動作成為輿論焦點。他在贏球後跳上比賽球桌指著國旗吶喊，此舉不僅讓現場解說員驚呼「完了」，也引發中國媒體與網友的激烈討論。林詩棟在決賽對陣日本選手戶上隼輔，最終頂住壓力鎖定勝局。奪冠瞬間，他因情緒激動直接跨步躍上球台。儘管林詩棟賽後表示，這是一次從低谷回到巔峰的壓力釋放，直言當時甚至想「跳上看台找隊友」，但該行為具備實質風險。由於專業球台由高密度纖維板打造，設計僅能承載輕微力量，幾天前才發生過羅馬尼亞女團因多人衝上台慶祝導致球桌變形，進而延誤男團賽事的先例。陸媒分析指出，運動員的跳躍衝擊極易破壞球台的平整度，直接影響後續賽事的公平性。針對林詩棟的行為，媒體也列舉了中國桌球隊（國乒）歷史上因慶祝過火受罰的案例，張繼科 2011年撕球衣被要求檢討；2014年踢碎廣告牌被沒收4.5萬美元獎金。陳玘2006年因摔拍踢椅被下放農村鍛鍊。王楚欽、梁靖崑兩人也曾分別因摔拍或不當慶祝受到隊內處分。《網易體育》表示，中國桌球隊一向強調嚴苛紀律，認為這是長盛不衰的關鍵，因此林詩棟的「野性」表現雖是新生代稀缺特質，仍被認為觸碰了器材神聖與規則底線的灰色地帶。有趣的是，國際桌總（ITTF）官方社群轉發了林詩棟的慶祝影片，並以「少年意氣」與「激情時刻」給予正面評價。相較之下，日本網友則認為此動作顯得傲慢且不尊重對手，顯示出跨文化的視角差異。中媒評論指出，對於林詩棟的行為不能全盤否定，但也「不能無底線縱容」。在理解球員面臨排擠與傷病壓力的同時，賽場規則不容突破。