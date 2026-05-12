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大谷翔平近日陷入打擊低潮，但實際上還有一位球星過得比他還悽慘，就是上季扛出60轟的西雅圖水手當家鐵捕勞雷（Cal Raleigh）。今（12）日水手3：1擊敗太空人比賽中，勞雷擔任第四棒、捕手，全場4打數無安打，還吞1次三振，自從4月27日他扛出本季第7轟以來，已經連續9場、合計36打席無安打，打擊率下跌到1成57，堪稱本季成績最慘球星沒有之一。美國媒體「Talkin' Baseball」在官方X頁面上報導指出：「勞雷連續無安打紀錄已接近MLB史上最長紀錄」引發鋪天蓋地評論，質疑他去年表現只是曇花一現，「去年就是他的巔峰，本季已經不可能再創高峰了」、「他本來就只是運氣好」、「標準的一季球員（曇花一現意思）」大聯盟史上最長單季、跨季無安打紀錄都是金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）寫下，他曾於2018到2019年連續62打席、54打數打不出任何一支安打，並於2019年寫下連續49打數無安打，至今仍是大聯盟紀錄。此外，也有不少美國媒體將勞雷與大谷翔平同年低潮相提並論，稍早比賽中，大谷翔平交手巨人5打席無安打，自4月27日對上小熊打出本季第6轟以來，他已經連11場、51打席無開轟紀錄，期間也僅有4安打貢獻。勞雷經歷這波低潮後，本季成績進一步下滑，合計出賽39場中，打擊率僅有1成57、7轟與18分打點，OPS.559，還被三振54次，並列全聯盟第5，與他去年2成47打擊率、60轟與125分打點成績相比差異甚大。