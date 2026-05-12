中信兄弟今（12）日客場挑戰富邦悍將，四局下剛上場的兄弟洋投羅戈，意外在投手丘附近撿到PitchCom，眾人下意識還給富邦悍將休息室，結果意外發現是兄弟自家的PitchCom，疑似是剛回歸一軍的外野手張志豪，回壘時不小心遺落在投手丘，突如其來的烏龍讓兩隊總教練平野惠一、後藤光尊都在場邊偷笑。

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場上出現PitchCom　兄弟、富邦都不知道主人是誰？

中信兄弟、富邦悍將一路鏖戰到第四局，攻守交換時羅戈剛上場準備投球前，在投手丘附近撿到PitchCom儀器，立刻把儀器交給裁判，示意還給富邦悍將休息室，由於富邦悍將防守球員剛換局，當下眾人都以為是富邦悍將球員不小心遺落的，結局卻出乎意料。

富邦悍將翻譯把PitchCom拿回休息室後，與捕手戴培峰測試，結果聽了後臉色驟變，發現應該是對手中信兄弟的PitchCom，趕緊大喊裁判叫暫停，把儀器還到場上，眾人瞬間傻眼，此時畫面拍到岳東華大喊，並比著外野，張志豪則站在原地苦笑，疑似是他的PitchCom不小心遺落還沒發現，讓平野惠一、後藤光尊都忍不住偷笑。

童堉誠猛敲三壘安打　富邦悍將先馳得點

經過開局烏龍，富邦悍將氣勢也突然爆發，2出局後張育成敲長打、戴培峰獲得保送，自培出生的童堉誠一棒敲出2分打點三壘安打，目前打完五局，富邦悍將2：0暫時領先。


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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。