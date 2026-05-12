我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒今（12）日於新莊球場進行中信兄弟與富邦悍將的對決，賽前特別邀請臺北富邦勇士隊的傳奇球星「野獸」林志傑擔任開球嘉賓。在全場球迷的歡呼聲中，43歲的林志傑展現驚人運動天賦，投出時速高達116公里的好球，為比賽揭開熱血序幕。今日開球儀式由悍將資深球員、42歲的「王拔」王勝偉負責接捕。面對林志傑極具爆發力的116公里火球，王勝偉展現神速反應將球穩穩接入手套，兩人完美的搭配引起現場陣陣驚呼。網友紛紛留言戲稱：「王拔反應好快！」、「邦邦又多一位大物新人捕手人選」。此次林志傑受邀開球，也象徵著富邦集團旗下兩支球隊戰鬥意志的連結。富邦勇士本季在PLG例行賽繳出12勝12敗、五成勝率，以排名第二之姿強勢挺進季後賽，並將在5月21日展開首輪對決，與台鋼獵鷹爭奪冠軍賽門票。富邦勇士今也公布了季後賽口號「BEAST MODE」，旨在傳承林志傑的野獸精神，強調專注、侵略與毫無保留的拚戰態度。季後賽主視覺設計以林志傑堅定的眼神為核心，象徵球隊已準備好正面迎擊每一次挑戰，全力衝擊最高榮耀。林志傑在職棒賽場投出的這記好球，不僅點燃了現場球迷的熱情，也預告了富邦勇士在即將到來的季後賽中，將以最強烈的鬥志迎接每一場硬仗。