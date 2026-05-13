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在洛杉磯湖人於2026年季後賽次輪慘遭奧克拉荷馬雷霆以4比0橫掃後，一直作壁上觀的一哥唐西奇（Luka Doncic）終於打破沉默。在第四戰後的記者會上，唐西奇透露了他休賽季的計畫，並投下震撼彈，今夏他將不會代表斯洛維尼亞國家隊出賽。對唐西奇而言，今年在籃球場外的日子極其艱難。他的前婚約對象未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）在去年夏天返回斯洛維尼亞，兩人目前正針對兩名女兒Gabriela與Olivia的監護權展開法律交鋒。唐西奇感性表示：「我現在腦子裡唯一想的事，就是花時間陪伴我的女兒們。」他在Instagram上向國人致歉，表示在爭取共同監護權的過程中，他被迫在國家隊與父職責任之間做出抉擇，「目前，作為父親的責任是我的第一優先。」除了家庭風波，唐西奇的腿後腱傷勢也令人擔憂。儘管湖人陷入絕境，唐西奇坦承他當時完全沒有接近「獲得醫療放行」的狀態，證實了知名記者溫霍斯特（Brian Windhorst）先前關於傷勢比預期嚴重的報導。「我知道有人希望我回歸，但我真的沒辦法。」唐西奇說道，「如果我能上場，我百分之百會出現在場上，每個人都知道這是打球最好的時機。」唐西奇的缺席對斯洛維尼亞國家隊無疑是巨大損失。球隊原定於7月初在2027年FIBA世界盃資格賽對陣愛沙尼亞與瑞典，目前斯洛維尼亞在H組排名第一。即便唐西奇已為國效力多年，但在家庭與官司的雙重壓力下，他只能無奈選擇在洛杉磯完成復健與處理監護權訴訟。