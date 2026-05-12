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富邦悍將育成出身的日本洋投阿部雄大，今（12）日交手中信兄弟，中職初登板熱投113球，投出6.1局5K、1安打無失分好投，退場時全場起身鼓掌，這位本格派左投生涯從未打過日職，也僅有2年完整業餘社會人經歷，卻能在中職首戰就繳出極具壓制力表現，實際上從他二軍短短6場中的屠殺成績，就能見到端倪。阿部雄大現年25歲，高中畢業後投身日本社會人ENEOS隊，生涯前幾年都在鍛鍊身體強度與傷勢中度過，一待就是6年過去，直到2024年才成為主力，2年合計超過110局、防禦率不到2，2025年餐與日職選秀落選後才來台發展。相比台鋼雄鷹櫻井周斗，過往在日職有實績，阿部雄大沒有日職經驗、社會人也僅有2年完整出賽，起初與富邦悍將是先簽下育成合約，在二軍出賽觀察，結果他表現一鳴驚人。阿部雄大此前在中職二軍累積6場出賽，包含2場先發，拿下3勝0敗、防禦率1.67，合計27局中送出33次三振，飆K功力驚人，且控球相當理想，僅有4次四壞球保送，每局被上壘率僅0.78，表現堪稱屠殺級。有鑑於二軍好表現，富邦悍將火速登錄阿部雄大，並直接一軍先發開箱，今晚面對中信兄弟，他直球均速維持在140公里以上，極速146公里，雖在現今中職環境下不到頂級，但比賽前段，阿部雄大展現控球穩定性，除速球外、主力球種滑球、曲球與指叉球，都能在需要時運用，且控制在低角度，製造不少滾地球出局。阿部雄大本場前五局控球仍在理想狀況，但因為壓制力驚人，全場僅在第三局被岳東華敲出一支中外野安打，其餘打者幾乎都無法掌握好阿部雄大球路，富邦悍將因而讓他續投第6局。但後兩局阿部雄大體能明顯出現下滑，球速剩下140公里出頭，也有更多跑到紅中的球路被掌握，有賴本場富邦悍將守備幫忙持續抓下出局數，但用球數也逐漸變多，第七局單局出現2次保送，導致初登板用球數就多達113球。阿部雄大帳面上雖出現4次保送，但整體而言球路控制穩定，搭配位移出色的滑球，不論用來對決左右打者都能拿出來使用，本場5K中，3次用直球、1次滑球、1次指叉球取得三振，顯示其不同球路都有壓制力，絕對是好現象。富邦悍將開季至今洋投佈陣，除王牌魔力藍投出ERA+156.3成績外，其餘2位鈴木駿輔、威戈神，成績都在聯盟平均以下，如果育成出生的阿部雄大，能即時頂上前段輪值先發，對富邦悍將爭奪季後賽而言，無疑是極大好消息。