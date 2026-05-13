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2007 年總決賽 vs. 馬刺（0-4）： 當時 22 歲的詹姆斯隻身帶領騎士闖入決賽，不敵正值巔峰的馬刺三劍客。



2018 年總決賽 vs. 勇士（0-4）： 即便詹姆斯在第一戰轟下 51 分，騎士仍難以對抗擁有杜蘭特（Kevin Durant）的勇士王朝。



2023 年西區決賽 vs. 金塊（0-4）： 面對約基奇（Nikola Jokic）率領的冠軍部隊，湖人一勝難求。



2026 年西區準決賽 vs. 雷霆（0-4）： 在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下，41 歲的詹姆斯雖繳出23.3分領跑全隊，仍難擋64勝雷霆的宰制力。





▲喬丹（Michael Jordan）生涯兩次被橫掃均發生在職業生涯早期，且當時的第一輪賽制為五戰三勝制。（圖／路透／達志影像）

1986 年首輪 vs. 塞爾提克（0-3）： 喬丹傷癒復出後，在第二戰狂砍至今仍是季後賽紀錄的63分，但公牛仍不敵強大的綠衫軍。





喬丹傷癒復出後，在第二戰狂砍至今仍是季後賽紀錄的63分，但公牛仍不敵強大的綠衫軍。 1987 年首輪 vs. 塞爾提克（0-3）： 喬丹當季場均37.1分震驚世人，但仍無法在系列賽從塞爾提克手中搶下勝利。





橫掃類型 詹姆斯 (James) 喬丹 (Jordan) 總計次數 4 2 七戰四勝制 4 0 五戰三勝制 0 2 總決賽次數 2 0 分區決賽次數 1 0 雖然季後賽被剃光頭的次數可能成為GOAT辯論中的一項依據，但這也反映了兩人在不同時期面臨的對手強度與隊友支援度。詹姆斯（LeBron James）在41歲高齡仍能帶隊闖過首輪，與23歲就遭遇賽爾提克王朝的喬丹（Michael Jordan）相比，各具歷史意義。



雖然季後賽被剃光頭的次數可能成為GOAT辯論中的一項依據，但這也反映了兩人在不同時期面臨的對手強度與隊友支援度。詹姆斯（LeBron James）在41歲高齡仍能帶隊闖過首輪，與23歲就遭遇賽爾提克王朝的喬丹（Michael Jordan）相比，各具歷史意義。

每當詹姆斯（LeBron James）的職業生涯出現重大轉折，關於他與喬丹（Michael Jordan）誰才是歷史最佳球員（GOAT）的討論便會再度沸騰。洛杉磯湖人在2026年季後賽次輪慘遭奧克拉荷馬雷霆以4比0橫掃後，這項「被橫掃次數」的統計也成為支持者們的新論點。在輸給雷霆後，詹姆斯職業生涯累計被橫掃次數來到4次，其中包含兩次總決賽、一次分區決賽及一次分區準決賽：相較之下，喬丹生涯僅有 2 次被橫掃紀錄，且均發生在職業生涯前期的第一輪「五戰三勝制」：值得注意的是，詹姆斯從未參加五戰三勝制下比賽，因為他在2003年入行時，聯盟已將首輪改為七戰四勝制。